موعد مباراة برشلونة وأساسونا في الدوري الإسباني والقناة الناقلة

السبت 28/نوفمبر/2020 - 06:00 م
بوابة الفجر
علي ماهر حلمي
Advertisements

يلتقي غدا الأحد نادي برشلونة نظيره أوساسونا ضمن منافسات الجولة الحادية عشر من بطولة الدوري الاسباني الممتاز.


ومن المقرر أن تقام المباراة بين الفريقين غدا الأحد فى تمام الساعة الثالثة عصرا بتوقيت القاهرة على ملعب الكامب نو الدولي بمدينة برشلونة.


وتذاع المباراة بين الفريقين على قناة بي أن سبورت 1 المشفرة المالكة لحقوق بث بطولة الدوري الاسباني الممتاز في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.


ويدخل نادي برشلونة المباراة بعد الصعود لدور ثمن نهائي بطولة دوري أبطال أوروبا بعد الفوز على دينامو كييف بنتيجة أربعة أهداف مقابل لاشئ.

أخبار تهمك

عقوبة نارية على نجم الزمالك بسبب نهائي القرن

منذ حوالي 4 ساعات

ثورة غضب بين أعضاء الجمعية العمومية بسبب مجاملات جمال محمد علي

منذ ساعة

عاجل.. السيسي: نهر النيل شريان حياة يجب أن يكون مصدرا للتعاون والتنمية

منذ حوالي 4 ساعات

أستاذ علم أوبئة يُفجر مفاجأة عن موعد انتهاء كورونا (فيديو)

منذ حوالي 7 ساعات

أستاذ فيروسات يكشف مفاجأة صادمة عن كورونا (فيديو)

منذ ساعتين و 42 دقيقة

تعرف على مكافآت فوز لاعبي الأهلي بدوري أبطال إفريقيا

منذ حوالي 3 ساعات

ثلاثي الأهلي ونجم الزمالك الأبرز.. الاتحاد السكندري يحسم 5 صفقات قوية استعدادًا للموسم الجديد

منذ حوالي 5 ساعات

خاص- حقيقة استقالة طبيب الأهلي من منصبه عقب الفوز بدوري الأبطال

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. نجم الزمالك يتبرأ أمام الجماهير من أزمة كهربا

منذ ساعتين و 6 دقيقة

سرس الليان يفوز على جمهورية شبين بالقسم الثاني

منذ ساعة و 28 دقيقة

11 لاعبا في قائمة سيراميكا كليوباترا الأولى للموسم الجديد

منذ ساعة

محمد صلاح يحرج كلوب ويعترض على تغييره أمام برايتون

منذ أقل من ساعتين

تعرف على صفقات بيراميدز الجديدة قبل انطلاق الموسم الجديد

منذ ساعة و نصف

رسالة موسيماني للاعبي الأهلي بعد الفوز ببطولة إفريقيا

منذ 33 دقيقة

كومان يعلق على إصابة نجم برشلونة المفاجئة

منذ ساعة

بيراميدز يعلن ضم حمادة الفيل في صفقة انتقال حر

منذ حوالي 6 ساعات

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
03:20 م

أستاذ فيروسات يكشف مفاجأة صادمة عن كورونا (فيديو)

عقوبة نارية على نجم الزمالك بسبب نهائي القرن

01:58 م

عاجل.. نجم الزمالك يتبرأ أمام الجماهير من أزمة كهربا

03:57 م

أستاذ علم أوبئة يُفجر مفاجأة عن موعد انتهاء كورونا (فيديو)

10:56 ص

كومان يعلق على إصابة نجم برشلونة المفاجئة

04:59 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: كيف تدخل الطبقة المتوسطة العاصمة الإدارية الجديدة؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (6) | نساء فى حياة الزعيم

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 19 | محمود المصرى.. رحلة «محمد الفايد» التى حلت عقدة «رأفت الهجان»