موعد مباراة برشلونة وأساسونا في الدوري الإسباني والقناة الناقلة

يلتقي غدا الأحد نادي برشلونة نظيره أوساسونا ضمن منافسات الجولة الحادية عشر من بطولة الدوري الاسباني الممتاز.





ومن المقرر أن تقام المباراة بين الفريقين غدا الأحد فى تمام الساعة الثالثة عصرا بتوقيت القاهرة على ملعب الكامب نو الدولي بمدينة برشلونة.





وتذاع المباراة بين الفريقين على قناة بي أن سبورت 1 المشفرة المالكة لحقوق بث بطولة الدوري الاسباني الممتاز في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.





ويدخل نادي برشلونة المباراة بعد الصعود لدور ثمن نهائي بطولة دوري أبطال أوروبا بعد الفوز على دينامو كييف بنتيجة أربعة أهداف مقابل لاشئ.