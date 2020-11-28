بعد التتويج الإفريقي.. موسيماني يحسم قائمة الأهلي في الموسم الجديد

يعقد الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي اجتماعًا خلال الساعات القليلة المقبلة مع الجهاز المعاون لحسم قائمة الفريق الأحمر للموسم الجديد.





ومن المنتظر أن تشهد الساعات القليلة المقبلة اجتماعًا بين المدير الفني الجنوب إفريقي وجهازه المعاون المكون من كافين جونسون المدرب العام وسامي قمصان المدرب المساعد وميشيل يانكون مدرب حراس لحسم ملف قائمة الفريق الأحمر للموسم الجديد.





وكان موسيماني قد قرر تأجيل حسم ملف قائمة الفريق الأحمر في الموسم المقبل لما بعد نهائي بطولة دوري أبطال إفريقيا، والتي توج المارد الأحمر بلقبها.





وكان الأهلي قد توج أمس الجمعة بلقب دوري أبطال إفريقيا للمرة التاسعة في تاريخه عقب الفوز على الزمالك بهدفين مقابل هدف في المباراة النهائية التي أقيمت على ستاد القاهرة الدولي.



