إصابة شخصين إثر تصادم جرار زراعي و3 سيارات وانقلابهم في ترعة بالبحيرة

السبت 28/نوفمبر/2020 - 05:46 م
بوابة الفجر
إسلام أمين
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أصيب شخصين، بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، إثر تصادم جرار زراعي وثلاث سيارات أمام كافتيريا "الشيخ محمد" بالتوفيقية، وتم نقل المصابين إلى مستشفى إيتاي البارود المركزي لتلقي العلاج اللازم.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة، إخطارًا من شرطة النجدة يفيد بوقوع حادث تصادم جرار و3 سيارات أمام كافتيريا "الشيخ محمد" وأسفر عنها إصابة شخصين.

علي الفور انتقلت قوات الأمن إلى مكان الحادث لمعاينة الواقعة بالفحص تبين، تصادم جرار 10 بدون مقطورة في سيارتين نصف نقل وسيارة أخري ملاكي أثناء تواجدهم بجوار كافتيريا الشيخ محمد، أدي إلي سقوط الجرار و3 سيارات في الترعة.

والمصابان هما، "سالم محمد سالم 36، سنة، عبد السلام جابر محمد التباع 55سنة"، تم نقلهم إلى مستشفى إيتاي البارود المركزي لتلقي العلاج اللازم، وجاري إنتشار السيارات من الترعة وتحرير محضر بالواقعة للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

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