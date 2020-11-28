حكاية أغنية.. "خد بإيدي" آخر ما غنت شادية وسبب إعتزالها

السبت 28/نوفمبر/2020 - 05:46 م
بوابة الفجر
ريهام كمال
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حكاية أغنية اليوم بالتزامن مع ذكرى وفاة دلوعة الشاشة الفنانة الكبيرة شادية، وواحدة من أغانيها "خد بإيدي".



قدمت شادية، أغنية "خد بإيدي"، في نوفمبر عام 1986، على مسرح الجمهورية ضمن احتفالات الليلة المحمدية، بمشاعر جياشة، حيث بكت أمام الجميع بدرجة شديدة وكأنها تطلب العفو والمساعدة من الله عز وجل، وهي من كلمات الشاعرة علية الجعار، وألحان الموسيقار عبدالمنعم البارودي.



لم تكن قد قررت الاعتزال قبل صعودها على خشبة المسرح ولكنها كانت في الاتجاه ده، وأعلنت شادية قرار الاعتزال.



قرار الاعتزال لم يكن بهدف ترك الفن فقط وإنما كان له علاقة بالدين، حيث سبقه عدة لقاءات بينها وبين الشيخ الشعراوي والدكتور مصطفى محمود.

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