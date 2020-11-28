تعرف على التفاصيل الكاملة لحفل زفاف أمينة خليل في الجونة

السبت 28/نوفمبر/2020 - 05:37 م
بوابة الفجر
مي مرسي
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تحتفل الفنانة أمينة خليل بحفل زفافها على المهندس عمى طه يوم 4 ديسمبر المقبل وذلك بالجونة وسط حضور عدد من نجوم الفن والأصدقاء المقربين.


وتتواجد أمينة خليل هذه الفترة في الجونة لتنتهي من التجهيزات الأخيرة الزواج والذي من المقرر تقامته في أحد فنادق الجونة.


يذكر أن أمينة خليل احتفلت بخطوبتها إلى عمر طه في شهر يوليو الماضي بالساحل الشمالي في حفل عائلي بسيط اقتصر الحضور فيه على أفراد أسرتي العائلتين.

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