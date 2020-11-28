زينب أسامة تطرح أغنية ''دار العام'' من ألبوم ''برا المقارنة''

السبت 28/نوفمبر/2020 - 05:36 م
بوابة الفجر
أحمد رمضان متولي
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طرحت الفنانة زينب أسامة، عبر قناتها على اليوتوب، أغنية جديد بعنوان ''دار العام'' على طريقة الفيديو كليب، تحت إدارة المخرج كامبا  .


أغنية "دار العام"أغنية مغربية وهي  أولى أغاني ألبوم زينب ''برا المقارنة''، وقد اختارت زينب دمج الموسيقى العصرية مع بعض إيقاعات العيطة لتوافق كلمات الأغنية والجمل اللحنية التي صاغها الفنان خالد سلام ووزعها بلال افريكانو. 


برا المقارنة أول ألبوم في مسيرة زينب الفنية يضم ثمان أغاني متنوعة من حيث الأنماط الموسيقية الرائجة واللهجات المتنوعة والتي  تعاملت فيه مع كبار المبدعين المغاربة والعرب من ملحنين وكتاب وموزعين، من قبيل محمد النادي، مدين، خالد سلام، مصطفى شكري ، أحمد الجندي، سام ايميل، محمود عبد الله، خالد سلام، أحمد المالكي، طارق عبد الجابر، أسامة عبد الهادي، بلال أفريكانو . 

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