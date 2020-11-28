نجم برشلونة مطلوب في مانشستر يونايتد

السبت 28/نوفمبر/2020 - 05:30 م
بوابة الفجر
ريهام عبد المحسن
Advertisements
كشفت تقارير صحفية إسبانية أن مانشستر يونايتد الإنجليزي لا يزال يرغب في التعاقد مع الفرنسي عثمان ديمبيلي نجم برشلونة الإسباني في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وأشارت صحيفة سبورت الإسبانية إلى أن مانشستر يونايتد حاول التعاقد مع النجم الفرنسي في فترة الإنتقالات الصيفية الماضية ولكن ديمبلي رفض فكرة الرحيل عن صفوف الفريق الكتالوني.

وأفادت الصحيفة الإسبانية بأن مانشستر يونايتد لم يفقد الأمل في التعاقد مع ديمبيلي البالغ من العمر 23 عامًا.

وأوضحت الصحيفة الإسبانية أن مانشستر يونايتد سيحاول التعاقد مع ديمبيلي على سبيل الإعارة وقد يتحرك مسئولو الشياطين الحمر للتعاقد معه في يناير المقبل.

أخبار تهمك

عاجل.. نجم الزمالك يتبرأ أمام الجماهير من أزمة كهربا

منذ ساعتين و 11 دقيقة

11 لاعبا في قائمة سيراميكا كليوباترا الأولى للموسم الجديد

منذ ساعة

خاص- حقيقة استقالة طبيب الأهلي من منصبه عقب الفوز بدوري الأبطال

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. السيسي: نهر النيل شريان حياة يجب أن يكون مصدرا للتعاون والتنمية

منذ حوالي 4 ساعات

عقوبة نارية على نجم الزمالك بسبب نهائي القرن

منذ حوالي 4 ساعات

سرس الليان يفوز على جمهورية شبين بالقسم الثاني

منذ ساعة و نصف

أستاذ فيروسات يكشف مفاجأة صادمة عن كورونا (فيديو)

منذ ساعتين و 47 دقيقة

بيراميدز يعلن ضم حمادة الفيل في صفقة انتقال حر

منذ حوالي 6 ساعات

ثورة غضب بين أعضاء الجمعية العمومية بسبب مجاملات جمال محمد علي

منذ ساعة و 8 دقيقة

كومان يعلق على إصابة نجم برشلونة المفاجئة

منذ ساعة و 9 دقيقة

ثلاثي الأهلي ونجم الزمالك الأبرز.. الاتحاد السكندري يحسم 5 صفقات قوية استعدادًا للموسم الجديد

منذ حوالي 5 ساعات

محمد صلاح يحرج كلوب ويعترض على تغييره أمام برايتون

منذ أقل من ساعتين

تعرف على مكافآت فوز لاعبي الأهلي بدوري أبطال إفريقيا

منذ حوالي 3 ساعات

تعرف على صفقات بيراميدز الجديدة قبل انطلاق الموسم الجديد

منذ أقل من ساعتين

رسالة موسيماني للاعبي الأهلي بعد الفوز ببطولة إفريقيا

منذ 38 دقيقة

أستاذ علم أوبئة يُفجر مفاجأة عن موعد انتهاء كورونا (فيديو)

منذ حوالي 7 ساعات

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
03:20 م

أستاذ فيروسات يكشف مفاجأة صادمة عن كورونا (فيديو)

عقوبة نارية على نجم الزمالك بسبب نهائي القرن

01:58 م

عاجل.. نجم الزمالك يتبرأ أمام الجماهير من أزمة كهربا

03:57 م

أستاذ علم أوبئة يُفجر مفاجأة عن موعد انتهاء كورونا (فيديو)

10:56 ص

كومان يعلق على إصابة نجم برشلونة المفاجئة

04:59 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: كيف تدخل الطبقة المتوسطة العاصمة الإدارية الجديدة؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (6) | نساء فى حياة الزعيم

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 19 | محمود المصرى.. رحلة «محمد الفايد» التى حلت عقدة «رأفت الهجان»