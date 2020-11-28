رسالة موسيماني للاعبي الأهلي بعد الفوز ببطولة إفريقيا

السبت 28/نوفمبر/2020 - 05:30 م
بوابة الفجر
علي نبوي
Advertisements

أشاد الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بالمستوى الذي ظهر عليه لاعبو الفريق الأحمر في مباراة الأمس أمام الزمالك ونجحاهم في التتويج بلقب دوري أبطال إفريقيا.

 

وأثنى موسيماني على اللاعبين وقتالهم في الملعب ونجحاهم في تحقيق الفوز والتتويج باللقب الغائب عن دولاب بطولات النادي منذ عام 2013.

 

وقام المدرب الجنوب إفريقي بتوجيه الشكر إلى اللاعبين عقب المباراة وأكد بأن الفريق نجح في تحقيق ما أراد وأسعد الجماهير وطالبهم بضرورة التركيز في الفترة المقبلة والتي ستشهد خوض الفريق الأحمر لبطولة كأس مصر وكأس السوبر الإفريقي.

 

وكان الأهلي قد توج أمس الجمعة بلقب دوري أبطال إفريقيا للمرة التاسعة في تاريخه عقب الفوز على الزمالك بهدفين مقابل هدف في المباراة النهائية التي أقيمت على ستاد القاهرة الدولي.

أخبار تهمك

كومان يعلق على إصابة نجم برشلونة المفاجئة

منذ ساعة و 9 دقيقة

أستاذ علم أوبئة يُفجر مفاجأة عن موعد انتهاء كورونا (فيديو)

منذ حوالي 7 ساعات

تعرف على مكافآت فوز لاعبي الأهلي بدوري أبطال إفريقيا

منذ حوالي 3 ساعات

ثلاثي الأهلي ونجم الزمالك الأبرز.. الاتحاد السكندري يحسم 5 صفقات قوية استعدادًا للموسم الجديد

منذ حوالي 5 ساعات

رسالة موسيماني للاعبي الأهلي بعد الفوز ببطولة إفريقيا

منذ 38 دقيقة

11 لاعبا في قائمة سيراميكا كليوباترا الأولى للموسم الجديد

منذ ساعة

خاص- حقيقة استقالة طبيب الأهلي من منصبه عقب الفوز بدوري الأبطال

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. السيسي: نهر النيل شريان حياة يجب أن يكون مصدرا للتعاون والتنمية

منذ حوالي 4 ساعات

أستاذ فيروسات يكشف مفاجأة صادمة عن كورونا (فيديو)

منذ ساعتين و 47 دقيقة

عاجل.. نجم الزمالك يتبرأ أمام الجماهير من أزمة كهربا

منذ ساعتين و 11 دقيقة

عقوبة نارية على نجم الزمالك بسبب نهائي القرن

منذ حوالي 4 ساعات

تعرف على صفقات بيراميدز الجديدة قبل انطلاق الموسم الجديد

منذ أقل من ساعتين

سرس الليان يفوز على جمهورية شبين بالقسم الثاني

منذ ساعة و نصف

محمد صلاح يحرج كلوب ويعترض على تغييره أمام برايتون

منذ أقل من ساعتين

ثورة غضب بين أعضاء الجمعية العمومية بسبب مجاملات جمال محمد علي

منذ ساعة و 8 دقيقة

بيراميدز يعلن ضم حمادة الفيل في صفقة انتقال حر

منذ حوالي 6 ساعات

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
03:20 م

أستاذ فيروسات يكشف مفاجأة صادمة عن كورونا (فيديو)

عقوبة نارية على نجم الزمالك بسبب نهائي القرن

01:58 م

عاجل.. نجم الزمالك يتبرأ أمام الجماهير من أزمة كهربا

03:57 م

أستاذ علم أوبئة يُفجر مفاجأة عن موعد انتهاء كورونا (فيديو)

10:56 ص

كومان يعلق على إصابة نجم برشلونة المفاجئة

04:59 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: كيف تدخل الطبقة المتوسطة العاصمة الإدارية الجديدة؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (6) | نساء فى حياة الزعيم

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 19 | محمود المصرى.. رحلة «محمد الفايد» التى حلت عقدة «رأفت الهجان»