بعد تراكمها 3 أيام .. كسح مياه الأمطار ببلطيم في كفر الشيخ (صور)

السبت 28/نوفمبر/2020 - 05:26 م
بوابة الفجر
عمرو الشامي
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أكد اللواء أحمد السنوسى، رئيس مركز ومدينة بلطيم بكفر الشيخ، استمرار رفع حالة الطوارئ لمواجهة تراكمات مياه الأمطار برفعها وإزالتها، مشددا على رؤساء القرى بمتابعة الأحوال الجوية فى كل الأنحاء، وسرعة رفع مياه الأمطار التى تعرضت لها القرى من الشوارع الرئيسية والجانبية وأفنية المدارس ومحيطها.

كما شدد رئيس مركز ومدينة بلطيم، بتواجد كافة النواب ورؤساء القرى فى الشارع منذ الصباح الباكر، وذلك لرفع مياه الأمطار من الشوارع، فضلا عن تسيير الطرق ومتابعة انتظام التيار الكهربائى وتشغيل محطات الرفع لمياه الشرب والصرف الصحى بجميع المناطق التى تعرضت لتساقط الأمطار.

وأوضح السنوشي، أن درجة الاستعداد القصوى ستبقي خلال فترة سوء الأحوال الجوية، وعمل نوبتجيات على مدار اليوم لمواجهة سوء الأحوال الجوية وسحب مياه الأمطار المتراكمة بمناطق تجمعها

يذكر أن مياه الأمطار متراكمة بشوارع مدينة بلطيم منذ الأربعاء الماضي بعد موجه من الطقس السيئ.

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