شاهد.. أول صورة من عقد قران ميار الغيطي اليوم

السبت 28/نوفمبر/2020 - 05:20 م
بوابة الفجر
مي مرسي
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احتفلت اليوم الفنانة ميار الغيطي بعقد قرانها على أحد الأشخاص من خارج الوسط الفني وذلك وسط حضور عائلي والأصدقاء.


ومن المقرر إقامة حفل زفاف الفنانة ميار الغيطي يوم 4 ديسمبر بالجونة وسط حضور الأصدقاء وعدد من نجوم الفن وأفراد العائلة حيث كشفت "الغيطي" عن ذلك قبل أيام قليلة من عقد قرانها.


يذكر أن آخر أعمال ميار الغيطي كان مسلسل "سوبر ميرو"، الذي عرض بالموسم الرمضاني قبل الماضي، مع إيمي سمير غانم، وملك قورة، وإخراج وليد الحلفاوي.

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