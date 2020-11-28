بيومي فؤاد ينفي إصابته بكورونا قائلا: "أنا في التصوير وبخير الحمد لله"

السبت 28/نوفمبر/2020 - 05:12 م
بوابة الفجر
يارا أحمد
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نفي الفنان بيومي فؤاد، ما تردد حول إصابته بكورونا عبر فيديو خاص ارسله لمهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي، مؤكدا أنه في تصوير أحد أعماله حاليا وأنه أجري أكثر من مسحة للاطمئنان علي صحته فور عودته من شرم الشيخ والحمد لله كانت المسحات سلبية . 


يذكر ان النجم بيومي فؤاد كان قد تم تكريمه في الدورة الخامسة من مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي برئاسة الفنان مازن الغرباوي وحصل علي درع تكريمي باسم الفنانة القديرة سميحة أيوب وخصص له مؤتمرا صحفيا تحدث فيه عن تجربته المسرحية بشكل خاص وتحربته في عالم الفن منذ الدراسة وحتي النجومية .

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