"بعتذرلك بس موقفي متغيرش".. أحمد فهمي يوجه رسالة غريبة لشيكابالا عقب تعرضه للتنمر





وكتب "فهمي" قائلا: "رغم خلافي معاه الشديد ومفيش صلح من بعيد ولا قريب بيني وبينه لكن موضوع الكلب والفيديو دا حاجة عنصرية جدا الصراحة ومنظر بشع احنا جمهور كبير ومحترم وبتقول على الغلط غلط حتى لو طالع من عندنا الاعتذار من اللقطة ديه واجب بعتذرلك لكن موقفي منك لن يتغير".





يذكر أنه نشب خلاف قديم بين لاعب نادي الزمالك شيكابالا والفنان أحمد فهمي وذلك في إحدى حفلات الزفاف وتصدرا الثنائي التريند وأصبحا حديث مواقع التواصل الاجتماعي.

وجه الفنان أحمد فهمي، رسالة للاعب نادي الزمالك شيكابالا وذلك عقب سلسلة التنمر التي تعرض لها عقب مباراة نهائي إفريقيا مع النادي الأهلي.