11 لاعبا في قائمة سيراميكا كليوباترا الأولى للموسم الجديد

السبت 28/نوفمبر/2020 - 05:03 م
بوابة الفجر
علي نبوي
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11 لاعبا في قائمة سيراميكا كليوباترا الأولى للموسم الجديد

أرسل نادي سيراميكا كليوباترا أسماء اللاعبين الذين سيتم قيدهم في القائمة الأولى للفريق الأول لكرة القدم بالنادي، استعدادا للمشاركة في مسابقة الدوري الممتاز، للموسم الجديد 2020-2021.

وأكد هيثم شعبان المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي سيراميكا كليوباترا، أن القائمة الأولى ضمت 11 لاعبا، تم قيدهم في صفوف الفريق، تمهيدا للمشاركة الأولى في مسابقة الدوري الممتاز، مشددا على أنه تم اختيار اللاعبين بعناية شديدة، وعلى أسس علمية وفنية.

واللاعبون هم: محمود شكري، وطارق سامي، ووليد عبد المنعم، ومحمد جمال، ومحمود صقر، وعاشور الأدهم، ومحمود نبيل، وضياء قنديل، وشريف دابو، وشادي حسين، وأحمد غنيم.

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