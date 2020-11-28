تعرف على موعد اقامة قرعة المجموعة السابعة بالقسم الثالث؟

السبت 28/نوفمبر/2020 - 05:03 م
بوابة الفجر
ايمان الجعيدي
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قررت منطقة الاسماعيلية لكرة القدم اقامة قرعة الموسم الجديد للمجموعة السابعة لدوري القسم الثالث 2020 / 2021 ، بعد غدا الإثنين بمقر المنطقة وحضور مندوبي الفرق المشاركة .

هذا ومن المنتظر أن تنطلق منافسات الموسم الجديد يوم ٥ ديسمبر القادم ، وتضم المجموعة فرق محافظات الاسماعيلية و بورسعيد و السويس و دمياط وفريق وحيد من الدقهلية .

هذه الفرق هي : أبو صوير ، أبو شحاتة ، الشهداء ، كهرباء الإسماعيلية ، القنطرة غرب ، النوبة ، غزل السويس ، سماد السويس ، بورفؤاد ، الرباط و الأنوار ، رأس البر ، دمياط ، غزل دمياط ، ميت الخولي ، المطرية .

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