الأرصاد تُحذر من هذه الظاهرة غدًا

السبت 28/نوفمبر/2020 - 04:58 م
بوابة الفجر
رقية جمال
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نشرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، بيانًا على صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، يوضح تفاصيل حالة الطقس المتوقعة غدًا الأحد الموافق 29 نوفمبر 2020، على مدن ومحافظات الجمهورية.

طقس الأحد نهارًا

- شبورة مائية صباحًا طقس لطيف على القاهرة والوجه البحري، والرياح معتدلة.

- شبورة مائية صباحًا طقس لطيف على السواحل الشمالية، والرياح معتدلة.

- طقس معتدل على جنوب سيناء، والرياح.

- طقس لطيف على شمال الصعيد ومعتدل على جنوب الصعيد، والرياح معتدلة.

طقس الأحد ليلًا
- طقس شديد البرودة على القاهرة والوجه البحري.

- طقس شديد البرودة على السواحل الشمالية.

- طقس بارد على جنوب سيناء.

- طقس شديد البرودة على شمال وجنوب الصعيد.

الظواهر الطبيعية:
- شبورة مائية صباحًا على السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة وشمال الصعيد.

الوصف الفني لخرائط الطقس:
- تتأثر البلاد بامتداد مرتفع جوي على السطح كما تتأثر بمرتفع جوي في طبقات الجو العليا.

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استعرض برنامج "صباح الخير يا مصر"، الذي يعرض عبر القناة الأولى، حالة الطقس اليوم السبت، إذ يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، تكون شبورة مائية صباحا، وأن يكون الطقس لطيفا على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد مع هبوب رياح معتدلة.

ويتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أيضًا أن يكون الطقس معتدلا على جنوب سيناء وجنوب الصعيد وأن تكون الرياح نشطة قد تؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية على خليج السويس، مع وجود فرصة لسقوط أمطار من خفيفة إلى متوسطة على بعض المناطق في الوجه البحري وأمطار متوسطة في مناطق من السواحل الشمالية والسواحل الشرقية، وهذا بيان بدرجات الحرارة في بعض المحافظات الجمهورية:

القاهرة العظمى 20 والصغرى 14
الإسكندرية العظمى 22 والصغرى 14
مرسى مطروح العظمى 20 والصغرى 12
بورسعيد العظمى 20 والصغرى 15
دمياط العظمى 20 والصغرى 15
الإسماعيلية العظمى 22 والصغرى 13
السويس العظمى 21 والصغرى 14
العريش العظمى 21 والصغرى 13
طابا العظمى 19 والصغرى 15
سانت كاترين العظمى 16 والصغرى 7
شرم الشيخ العظمى 25 والصغرى 18
الغردقة العظمى 25 والصغرى 17
الفيوم العظمى 22 والصغرى 11
بني سويف العظمى 22 الصغرى 11
الأرصاد تُحذر من هذه الظاهرة غدًا
الأرصاد تُحذر من هذه الظاهرة غدًا

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