المدينة يهزم المثلث بسداسية في دورى مراكز الشباب بالسويس

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حقق فريق الكرة بمركز شباب المدينة فوزا غاليا على مضيفه مركز شباب المثلث بنتيجة 5/6، في المباراة التى اقيمت بينهما اليوم السبت ضمن منافسات الاسبوع الثالث بالمجموعة الاولى من دوري مركز الشباب بمحافظة السويس موسم 2021/2020.



احرز أهداف شباب المدينة، دياب " هدفين " و رمضان البدري " هدفين " و هدف وحيد لكل من أسامة عوضين و كافى .



وفي نفس الاطار اسفرت نتائج باقي المباريات عن: فوز مركز شباب الحرية على مركز الشلوفة بهدفين لهدف، وتعادل مركز شباب قرية عامر مع مركز شباب الرائد بدون أهداف.



وبهذه النتائج يأتي ترتيب المجموعة بعد الاسبوع الثالث كالتالي:



1- الرائد 7 نقاط

2- المدينة 6 نقاط

3- المثلث 6 نقاط

4-القرية 4 نقاط

5-الحرية 3 نقاط

6- الشلوفة بدون رصيد