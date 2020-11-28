المدينة يهزم المثلث بسداسية في دورى مراكز الشباب بالسويس

السبت 28/نوفمبر/2020 - 04:58 م
بوابة الفجر
محمود ابو الليل
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حقق فريق الكرة بمركز شباب المدينة فوزا غاليا على مضيفه مركز شباب المثلث بنتيجة 5/6، في المباراة التى اقيمت بينهما اليوم السبت ضمن منافسات الاسبوع الثالث بالمجموعة الاولى من دوري مركز الشباب بمحافظة السويس موسم 2021/2020.

احرز أهداف شباب المدينة، دياب " هدفين " و رمضان البدري " هدفين " و هدف وحيد لكل من أسامة عوضين و كافى .

وفي نفس الاطار اسفرت نتائج باقي المباريات عن: فوز مركز شباب الحرية على مركز الشلوفة بهدفين لهدف، وتعادل مركز شباب قرية عامر مع مركز شباب الرائد بدون أهداف.

وبهذه النتائج يأتي ترتيب المجموعة بعد الاسبوع الثالث كالتالي:

1- الرائد 7 نقاط
2- المدينة 6 نقاط
3- المثلث 6 نقاط
4-القرية 4 نقاط
5-الحرية 3 نقاط
6- الشلوفة بدون رصيد

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