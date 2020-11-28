اتحاد الدراجات النارية يصدق على الميزانيات وخطة النشاط في اجتماع الجمعية العمومية

صدق الاتحاد المصري للدراجات النارية على اعتماد الميزانيات والحساب الختامي وخطة الأنشطة داخل الاتحاد وخريطة عمل الاتحاد والبطولات والراليات التي أقيمت خلال الأيام الماضية.







وناقشت الجمعية العمومية للاتحاد المصرى للدراجات النارية كل الملفات التي تخص المنتخبات والأندية خلال الفترة المقبلة.







حضر اجتماع الجمعية العمومية لاتحاد الدراجات النارية ممثل اللجنة الأولمبية المصرية أحمد عبد العليم وتم مناقشة كل المقترحات المقدمة من الأعضاء.





