المالية: دعم المواد البتروالية تراجع بنسبة 77% خلال العام المالي الماضي

أظهرت بيانات وزارة المالية في مصر اليوم السبت إن دعم المواد البترولية هبط بنحو 77% إلى 18.6 مليار جنيه مصري (1.19 مليار دولار) في السنة المالية 2019-2020 التي انتهت في 30 يونيو الماضي.

وكانت مصر تستهدف أن يبلغ دعم المواد البترولية في 2019-2020 نحو 52.9 مليار جنيه.

وتستهدف وزارة المالية أن يبلغ دعم المواد التبرولية خلال السنة المالية الحالية نحو 28.193 مليار جنيه

وتراجعت فاتورة دعم السلع الأساسية في مصر في العام المالي 2019/20 بنسبة 7.6% إلى 80.4 مليار جنيه.

وتدعم مصر أكثر من 60 مليون مواطن من خلال بطاقات التموين،وتخصص الحكومة 50 جنيها شهريا لكل مواطن مقيد في البطاقات التموينية لشراء ما يحتاجه من سلع.