بلدية المحلة يتعادل مع بني عبيد في لقاء مثير بالقسم الثاني

السبت 28/نوفمبر/2020 - 04:48 م
بوابة الفجر
رأفت أمين ومصطفى الجندي
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حسم التعادل الإيجابي لقاء بلدية المحلة وبني عبيد الذي جمعهما اليوم السبت، بختام الجولة الأولى للمجموعة الثالثة من دوري القسم الثاني.

خاض البلدية اللقاء بتشكيل ضم، مؤمن جابر، أحمد ربيع، محمد سعيد، عصام الفيومي، رجب العربي، محمود سامي، محمد الدغيمي، عمار شرف الدين، أسلم رمضان، أحمد رجب هريسه.

ولعب بني عبيد بتشكيل تكون من، محمد ابراهيم، أحمد جمال، محمد أمين، أبو بكر سيلا، محمود الهلباوي، رجب عبد التواب، محمد قدري، عصام عبد الستار، السعيد ماهر، محمد السيد، عادل عبد العزيز.

وتقدم عمار شرف الدين للبلدية في الدقيقة 32 وتعادل أحمد وائل لبنى عبيد في الدقيقة 40 من الشوط الثاني

أدار اللقاء الحكم محمود دسوقي، عاونه عمران فريج، وأحمد كمال، وحكم رابع، محمد طعيمه.

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