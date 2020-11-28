الخطيب العامل الوحيد في فوز الأهلي بكل بطولات دوري أبطال أفريقيا

السبت 28/نوفمبر/2020 - 04:43 م
بوابة الفجر
محمد زهير الكومي
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حقق النادي الأهلي المصري  اللقب التاسع له ببطولة كأس دوري أبطال أفريقيا و نجحت مصر في التربع علي سجلات الفوز بالأميرة السمراء بخمسة عشر بطولة طوال تاريخ دوري أبطال أفريقيا و بعد أن نجح الأهلي و الزمالك في الوصول لنهائي كأس دوري أبطال أفريقيا و لأول مرة في تاريخ البطولة أن يتواجد فريقين من دولة واحدة ، و نجح الأهلي في الفوز بتسع ألقاب و الزمالك بخمس ألقاب و الإسماعيلي بلقب وحيد ،
حيث فاز الأهلي باللقب في أعوام (1982، 1987، 2001، 2005، 2006، 2008، 2012، 2013 ،2020 ) و حصل علي الوصافة أربع مرات في أعوام(1983، 2007، 2017، 2018 ) ، 
بينما حقق الزمالك اللقب خمس مرات في أعوام (1984، 1986، 1993، 1996، 2002 ) ، بينما حصل علي الوصافة مرتين في (1994، 2016 ،2020) ،
بينما حقق الإسماعيلي اللقب في عام 1969 و حقق الوصافة في عام 2003 .
بطولة هذا العام شهدت سطر محمود الخطيب لسطر جديد في التاريخ ليصبح أول لاعب و رئيس نادي يحقق لقب بطولة دوري الأبطال الإفريقي بعد أن حقق البطولة كلاعب في عامي 1982 و 1987 تحت قيادة صالح سليم رئيس النادي الأهلي في ذلك الوقت ، و في بطولة 2001 كان الخطيب عضو مجلس إدارة النادي الأهلي تحت قيادة صالح سليم رئيس النادي الأهلي في ذلك الوقت ، بينما حقق بطولات 2005، 2006، 2008، 2012، 2013 و هو نائب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي تحت قيادة حسن حمدي رئيس النادي الأهلي في ذلك الوقت و الآن يحققها كرئيس للنادي الأهلي.
الخطيب قد ساهم في كل بطولات الأهلي في دوري أبطال أفريقيا و كان متبقي له الفوز باللقب كرئيس للنادي ، ليدخل التاريخ أكثر و أكثر ليصبح الوحيد الذي حقق اللقب كلاعب و إداري و رئيس نادي في تاريخ القارة السمراء.

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