بمشاركة صلاح.. ليفربول يسقط في فخ التعادل أمام برايتون بالدوري الإنجليزي

السبت 28/نوفمبر/2020 - 04:38 م
بوابة الفجر
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سقط ليفربول في فخ التعادل الإيجابي 1-1، أمام مضيفه برايتون، في المباراة التي جمعت الفريقين ضمن منافسات الجولة العاشرة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

ورفع ليفربول رصيده إلى 21 نقطة ليحتل المركز الأول بفارق نقطة واحدة أمام توتنهام، انتظارا لنتيجة مباراة توتنهام أمام مضيفه تشيلسي في المرحلة نفسها يوم الأحد، كما رفع برايتون رصيده إلى عشر نقاط في المركز السادس عشر.

وتقدم ليفربول بهدف سجله دييغو جوتا في الدقيقة 60، لكن برايتون خطف هدف التعادل في الوقت القاتل حيث سجله باسكال غروز من ضربة جزاء احتسبت في الدقيقة 90.

وشهدت المباراة إلغاء هدف للنجم المصري محمد صلاح لاعب ليفربول في الدقيقة 34 بداعي التسلل، كما أهدر نيال موباي فرصة التسجيل من ضربة جزاء لبرايتون في الدقيقة 20.

وقبل ست دقائق من نهاية المباراة، ألغى الحكم أيضا هدفا للنجم السنغالي ساديو ماني، الذي شارك بديلا لمحمد صلاح، وذلك بداعي التسلل.

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