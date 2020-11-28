سرس الليان يفوز على جمهورية شبين بالقسم الثاني

السبت 28/نوفمبر/2020 - 04:35 م
بوابة الفجر
مصطفى الجندي
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نجح فريق سرس الليان في تحقيق فوزا مثيرا على حساب فريق جمهورية شبين، بهدف نظيف، خلال المواجهة التي أقيمت اليوم السبت، بملعب استاد جامعة المنوفية، بالجولة الأولى للمجموعة الثانية، من دوري القسم الثاني.

خاض الجمهورية اللقاءبتشكيل ضم، أحمد المحرات، احمد الدماطي، شريف مجدي، محمد عزت خالد مسعد، ربيع يسري، أحمد الشرقاوي، صلاح فتحي، محمد خالد، محمود مقلد، اكرم عبدربه.


البدلاء، أحمد شوقي، محمود شعلان، أحمد ابراهيم تريكه، مهاب ياسر، مؤمن بدوي، طلبه محمد، سيد شعبان، مصطفى شلبي 99، محمود حميد.

وفي الشوط الثاني شارك سيد شعبان ومهاب ياسر على حساب صلاح فتحي ومحمد خالد..

ولعب الفريق السرساوي بتشكيل ضم، أحمد رزق، حلمي أحمد، علي صلاح عشري، أحمد عيد، محمد سعيد كشري، أحمد طلعت، أحمد بديوي، محمد خيري، أحمد عصام شيكو، خالد علي بيبو، محمد رمضان حله.

البدلاء، أمين عبد الموجود، أحمد عبد الله بيعه، محمود شيحه، محمد عبد الرحمن عنبه، محمد حسين تريكه، نادر الغريب، أحمد سعيد، ومحمد كمال ميدو، وشريف هيكل.


وشارك من بدلاء سرس، محمد حسين تريكه، وأحمد سعيد، على حساب، خالد علي بيبو، ومحمد خيري.

شهد الشوط الأول تقدم سرس الليان بهدف للاعب محمد رمضان حله من متابعة أمام المرمى لركلة حرة.

وفي الشوط الثاني أضاع البديل، أحمد عبد الله بيعه الذي شارك على حساب محمد رمضان حله، فرصة هدف محقق لسرس الليان أمام المرمى، كما حاول لاعبو الجمهورية تعديل النتيجة عن طريق أكثر من فرصة محققه، وقبل نهاية اللقاء سجل هدف سرس الليان هدف من تسلل للاعب أحمد بيعه، إلغاه الحكم، لتسلل اللاعب، ليخرج اللقاء بفوز سرس الليان بهدف نظيف.

أدار اللقاء الحكم حسين اسماعيل، عاونه رمضان هنداوي، وأسامة عبد اللطيف، وحكم رابع محمود عاطف، وراقب الحكام محمد عباس، ومراقب المسابقات مصطفى عطوة.

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