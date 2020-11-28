تأجيل اجتماعات "أوبك +" إلى يوم الأحد لبحث مستقبل اتفاق خفض الإنتاج

السبت 28/نوفمبر/2020 - 04:28 م
اسعار النفط
اسعار النفط
رويترز
Advertisements

أبلغ مصدر،  اليوم السبت، أن لجنة لمجموعة أوبك+، التي تضم كبرى الدول المنتجة للنفط في العالم، ستعقد محادثات غير رسمية عبر الإنترنت يوم الأحد - متأخرة يوما عن الموعد المقرر - قبيل اجتماعات مزمعة الأسبوع القادم.

 

كان من المقرر إجراء المحادثات يوم السبت، وفقا لرسائل متبادلة وتصريحات سابقة من المصدر. وقال المصدر إن الموعد تغير إلى الأحد. ولم يذكر سببا للتأجيل.

 

تدرس أوبك+ ما إذا كانت ستخفف قيود إنتاج النفط من أول يناير كما اتفقت قبل ذلك أم ستستمر في الإنتاج بنفس الوتيرة في ظل ضعف طلب النفط وتداعيات الجائحة.

 

وقال الخطاب الصادر عن منظمة البلدان المصدرة للبترول، واطلعت عليه رويترز، إن نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك سيحضر مشاورات السبت غير الرسمية لقادة لجنة المراقبة الوزارية المشتركة.

 

كان نوفاك وزيرا للطاقة حتى وقت سابق من هذا الشهر، وقاد جهود موسكو لإقامة علاقات وثيقة مع أوبك وإبرام اتفاق تخفيضات الإنتاج.

 

وسيمثل السعودية وزير الطاقة الأمير عبد العزيز بن سلمان.

 

ومن المقرر أن تجتمع أوبك+ في 30 نوفمبر، وأول ديسمبر  للبت في سياسة الإنتاج للعام المقبل.

 

كان من المقرر أن ترفع المجموعة الإنتاج مليوني برميل يوميا في يناير كانون الثاني - نحو اثنين بالمئة من الاستهلاك العالمي - في إطار تخفيف تدريجي لتخفيضات إنتاج غير مسبوقة الضخامة جرى تطبيقها هذا العام.

 

لكن في ظل ضعف الطلب على الوقود نتيجة الموجة الثانية من الجائحة، تدرس أوبك+ تأجيل الزيادة أو ربما تبني تخفيضات إضافية.

 

ويوم الخميس، قال الرئيس النيجيري محمد بخاري إن بلاده ذات الثقل السكاني الضخم تحتاج لإنتاج مزيد من النفط لدعم الاقتصاد وتشييد البنية التحتية لمواطنين يكابد الكثير منهم الفقر.

 

وأفاد بيان صادر عن مكتبه أنه ناشد أوبك النظر في ذلك عند تقسيم تخفيضات إنتاج النفط.

 

كانت نيجيريا قد طلبت من أوبك في وقت سابق هذا الشهر إعادة تقييم حصتها من إنتاج النفط من خلال تصنيف إنتاج حقلها أجبامي على أنه من المكثفات.

 

ومن شأن تطبيق ذلك تحسين امتثال نيجيريا. فثلاثة من ستة مصادر ثانوية بأوبك تعتبر إنتاج الحقل خاما، وتعتبره المصادر الثلاثة الأخرى من المكثفات.

 

وردا على ذلك، قالت الجزائر، التي تتولى حاليا رئاسة أوبك، إن أي محاولة لتغيير حصص الإنتاج قد تؤدي لانهيار سوق النفط.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

اوبك وخفض الانتاج اوبك اجتماعات اوبك من خارج المنظمة أوبك +

أخبار تهمك

محمد صلاح يحرج كلوب ويعترض على تغييره أمام برايتون

منذ 36 دقيقة

أول رد فعل من الزمالك بعد خسارة دوري أبطال أفريقيا

منذ حوالي 15 ساعة

نجم الزمالك يسخر من مستوى مروان محسن

منذ حوالي 9 ساعات

ميسي يبلغ لابورتا بقراره المصيري

منذ حوالي 4 ساعات

نجم الأهلي ينتقد موسيماني بعد التتويج بلقب إفريقيا

منذ حوالي 13 ساعة

عقوبة نارية على نجم الزمالك بسبب نهائي القرن

منذ حوالي 3 ساعات

سرس الليان يفوز على جمهورية شبين بالقسم الثاني

منذ ثلث ساعة

تعرف على صفقات بيراميدز الجديدة قبل انطلاق الموسم الجديد

منذ أقل من نصف ساعة

عاجل.. السيسي: نهر النيل شريان حياة يجب أن يكون مصدرا للتعاون والتنمية

منذ ساعتين و 36 دقيقة

عاجل.. استبعاد حسام عاشور من قائمة الاتحاد السكندري ضد الأهلي

منذ حوالي 3 ساعات

ثلاثي الأهلي ونجم الزمالك الأبرز.. الاتحاد السكندري يحسم 5 صفقات قوية استعدادًا للموسم الجديد

منذ حوالي 4 ساعات

خاص- حقيقة استقالة طبيب الأهلي من منصبه عقب الفوز بدوري الأبطال

منذ حوالي 3 ساعات

بيراميدز يعلن ضم حمادة الفيل في صفقة انتقال حر

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. نجم الزمالك يتبرأ أمام الجماهير من أزمة كهربا

منذ ساعة

أستاذ علم أوبئة يُفجر مفاجأة عن موعد انتهاء كورونا (فيديو)

منذ حوالي 6 ساعات

تعرف على مكافآت فوز لاعبي الأهلي بدوري أبطال إفريقيا

منذ ساعتين و 8 دقيقة

موضوعات متعلقة

أسعار النفط ترتفع مع تمديد "أوبك" تخفيضات الإنتاج

اسعار النفط اليوم الاربعاء 23-10-2019.. البرميل الكويتى ينخفض 42 سنتا

إيران تحدد موقفها من تعميق قرار خفض الإنتاج

اليوم.. انعقاد اجتماع أوبك لبحث خطط تمديد خفض الإنتاج

دول "أوبك+" تتفق على تمديد خفض إنتاج النفط حتى نهاية يوليو

روسيا: بداية من أغسطس تخفيف خطط خفض إنتاج النفط بالتعاون مع السعودية

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
01:58 م

عقوبة نارية على نجم الزمالك بسبب نهائي القرن

عاجل.. نجم الزمالك يتبرأ أمام الجماهير من أزمة كهربا

03:57 م

محمد صلاح يحرج كلوب ويعترض على تغييره أمام برايتون

04:20 م

أستاذ علم أوبئة يُفجر مفاجأة عن موعد انتهاء كورونا (فيديو)

10:56 ص

عاجل.. السيسي: نهر النيل شريان حياة يجب أن يكون مصدرا للتعاون والتنمية

02:20 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: كيف تدخل الطبقة المتوسطة العاصمة الإدارية الجديدة؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (6) | نساء فى حياة الزعيم

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 19 | محمود المصرى.. رحلة «محمد الفايد» التى حلت عقدة «رأفت الهجان»