تعرف على صفقات بيراميدز الجديدة قبل انطلاق الموسم الجديد

السبت 28/نوفمبر/2020 - 04:30 م
بوابة الفجر
علي خلاف
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اقترب الموسم الكروي الجديد في مصر من الإنطلاق، حيث استعد مسؤولو بيراميدز بضم صفقات جديدة من العيار الثقيل للمنافسة على جميع الألقاب.

صفقات بيراميدز في الموسم الجديد 

نجح مسؤولو بيراميدز في عقد صفقات مدوية لتسجيلها في الميركاتو الصيفي المقبل، حيث قرر الإتحاد المصري لكرة القدم فتح باب القيد بدءا من 30 نوفمبر الجاري.

من جانبه تعاقد بيراميدز مع رمضان صبحي لاعب هيدرسفيلد الإنجليزي السابق، بالإضافة إلى أحمد فتحي وشريف اكرامي من النادي الأهلي.

بيراميدز نجح في تدعيم خط هجومه بضم المهاجم الفلسطيني محمود وادي من المصري البورسعيدي، بالإضافة إلى ترميم خط الدفاع بالتعاقد مع أحمد سامي.

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