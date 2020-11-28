جوارديولا يُعلن تشكيل مانشستر سيتي ضد بيرنلي في الدوري الإنجليزي

السبت 28/نوفمبر/2020 - 04:30 م
بوابة الفجر
أحمد عصام
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كشف الإسباني بيب جوارديولا المدير الفني لفريق مانشستر سيتي، عن التشكيلة الرسمية التي ستدخل مباراته أمام نظيره بيرنلي، في اللقاء الذي سيجمع بين الفريقين على ملعب الاتحاد، في إطار منافسات الجولة العاشرة من مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويأتي تشكيل مانشستر سيتي الأساسي كالآتي :- 

حراسة المرمى: ايدرسون. 

خط الدفاع: كايلي والكر - ستونز - روبن دياز - بنجامين ميندي.  

خط الوسط: رودريجو - كيفين دي بروين - إلكاي جوندوجان. 

خط الهجوم: رياض محرز - فيران توريس - جابريل جيسوس.

يذكر أن مانشستر سيتي قد تلقى هزيمة قاسية في الجولة الماضية أمام توتنهام هوتسبير بنتيجة هدفين مقابل لا شيء.

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