جوانجزو يفوز على فيسيل كوبي 2-0 وينعش آماله في دوري أبطال آسيا

السبت 28/نوفمبر/2020 - 04:26 م
بوابة الفجر
وكالات
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أنعش فريق جوانجزو إيفرجراند الصيني آماله في منافسات دوري أبطال آسيا لكرة القدم لفرق شرق القارة، بعدما تغلب على فيسيل كوبي 2-0 اليوم السبت، ضمن الجولة 4 من مباريات المجموعة السابعة.


وافتتح أندرسون تاليسكا التسجيل لجوانجزو في الدقيقة 17 ثم أضاف آي كيسن الهدف الثاني للفريق في الدقيقة 36.


وتجمد رصيد فيسيل كوبي عند 6 نقاط في الصدارة بينما رفع جوانجزو رصيده إلى 4 نقاط في المركز الثاني.


ويحتل سوون سامسونغ بلووينجز الكوري الجنوبي المركز الثالث برصيد نقطة واحدة حصدها خلال مباراتين.


وكانت المجموعة تضم فريق جوهور دار التعظيم الماليزي، لكنه كان قد أعلن انسحابه بسبب قيود السفر في ماليزيا، وجرى إلغاء نتائجه، حسب ما أشار إليه الاتحاد الآسيوي.


وتقام الجولة الخامسة من مباريات المجموعة يوم الثلاثاء المقبل، إذ يلتقي جوانجزو إيفرغراند مع بلووينجز.


ويتأهل أول فريقين من كل مجموعة إلى دور الـ16، الذي تقام مبارياته يومي 6 و7 من ديسمبر (كانون الأول) المقبل.

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