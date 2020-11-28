محمد صلاح يحرج كلوب ويعترض على تغييره أمام برايتون

السبت 28/نوفمبر/2020 - 04:20 م
محمد صلاح
محمد صلاح
الفجر الرياضي
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اعترض محمد صلاح نجم ليفربول على تغييره أمام مضيفه برايتون يوم السبت بافتتاح مواجهات الجولة العاشرة من الدوري الإنجليزي الممتاز.
 
وفي الدقيقة 64، لجأ مدرب ليفربول يورجن كلوب إلى إشراك السنغالي ساديو ماني بدلًا من صلاح الذي أظهر غضبه لدى جلوسه على مقاعد البدلاء، كما تجاهل مصافحة يورجن كلوب لحظة التبديل.
 
وأحرز صلاح هدفا في الشوط الأول من اللقاء، بيد أن الحكم ألغى الهدف بعد الاستعانة بتقنية الفيديو لوجود حالة تسلل بمسافة لا ترى بالعين المجردة.

 وأحرز ساديو ماني هدفًا ثانيًا لليفربول من كرة رأسية إلا أن تقنية الفار تدخلت مجددا وألغت الهدف بداعي التسلل.

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