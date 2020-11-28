تقام بالغردقة.. كل ما تريد معرفته عن مسابقة ملكة جمال السياحة

السبت 28/نوفمبر/2020 - 04:15 م
بوابة الفجر
أحمد القاسم
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تشهد مدينة الغردقة خلال الفترة الحالية مسابقة غريبة من نوعها وهي ملكة جمال السياحة التي ستلعب دور كبير في دعم المنظومة السياحية في البلاد خلال الفترة الحالية، ويهدف القائمين عليها في استغلالها من أجل الترويج للأماكن السياحية بالبلاد.

وخلال الساعات الأخيرة، مارست 23 ملكة من ملكات جمال السياحة والبيئة، مجموعة من الألعاب الرياضية والفقرات الإستعراضية داخل صالات الجيم بالغردقة، ووعبرت ملكات الجمال عن سعادتهن البالغة بتواجدهم في مصر الذي تمتلك تاريخ حضاري يتحدث عنه العالم بأكمله ووجهوا رسالة لدعم السياحة المصرية خلال مشاركتهم في ملكات جمال السياحة والبيئة.

وفيما يلي يقدم "الفجر" أبرز المعلومات عن المسابقة المقامة على أرض مدينة الغردقة خلال الفترة الحالية:

1- مسابقة ملكات جمال السياحة والبيئة بالغردقة 2020 Miss Eco Teen، تقام في الفترة من 25 نوفمبر وحتى 6 ديسمبر 2020، بمشاركة أكثر من 30 دولة من مختلف دول العالم المصدرة للسياحة المصرية، تحت شعار "يلا ندعم ونشجع سياحة المسابقات العالمية في مصر".

2- مسابقة ملكة العالم للسياحة والبيئة "مس ايكو" بالغردقة، وتشارك فيها 25 متسابقة من 5 قارات بهدف تشجيع إقامة سياحة المسابقات بمصر.

3- الهدف من تلك المسابقة تنشيط السياحة وتعزيز إقامة المسابقات والحفلات العالمية التى لها دور كبير فى تنشيط السياحة، وهى تعد من أهم مقاومات تنشيط السياحة.

4- المسابقة تشمل عدة جولات سياحية للمشاركات بينها رحلات بحرية وغطس وجولة السيتي تورز للتعرف على المعالم السياحية بالغردقة وبهدف التسويق والترويج للسياحة بالبحر الأحمر على صفحات المشاركات في المسابقة على السوشيال ميديا وأن هذه المسابقة تعد من القوى الناعمة في التأكيد على أهمية مثل هذه المسابقات للترويج للسياحة.

5- هناك دول عدة لم تشارك لأنها لا تسمح للمشاركة فى المسابقات إلا فى سن معين، والمسابقة للمراهقات فقط.|

6- سيكون هناك حفلا كبيرا فى نهائى المسابقة وتقوم ملكة جمال العالم للسياحة والبيئة لسنة 2019، بتسليم المتسابقة الفائزة باللقب هذا العام.

7- فازت ملكه جمال افريقيا بمسابقة ملكة جمال الشاطئ ضمن فعاليات فعاليات مسابقة ملكات السياحة والبيئة للمراهقات والمقامة بأحد المنتجعات السياحية بالغردقة.

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