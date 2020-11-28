عاجل.. نجم الزمالك يتبرأ أمام الجماهير من أزمة كهربا

تبرأ نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك من قيامه بالتفاعل مع صورة إحتفال زميله السابق محمود عبد المنعم كهربا نجم الأهلي الحالي بتتويج المارد الأحمر بلقب دوري أبطال أفريقيا.









ووجهت جماهير القلعة البيضاء إنتقادات شديدة لأوباما بعد أن إنتشرت صورة يظهر فيه إسمه بقائمة المعجبين بصورة كهربا الذي إحتفل بالكأس الأفريقية.









ونشر أوباما صورة على حسابه الشخصي، مؤكدًا أن هذا التفاعل تم في ظل سيطرة شخص آخر على حسابه الشخصي، ونجح بالنهاية في استعادته.



