بيكنباور: مارادونا كان عبقرياً ولكن فقد السيطرة على حياته الأخيرة

صرح فرانز بيكنباور الأسطورة الألمانية أن نجم الكرة الأرجنتينية، الراحل دييغو مارادونا، بانه كان عيقرياً، لكنه فقد السيطرة على حياته الأخيرة.









قال المدافع الألماني السابق في مقابلة أجرتها معه صحيفة بيلد الألمانية: "هذا شيء لا يمكن التغاضي عنه".

وأضاف: "كان لطيفاً طوال الوقت كلما التقيت به، أحببته".









وتابع: "ما حدث معه كان أكثر من الحماس، كان هستيرياً في الأرجنتين، وكذلك في نابولي".









وقال بيكنباور بشأن مواجهاته مع مارادونا، عندما كان مدرباً للمنتخب الألماني: "في مواجهتي النهائي في كأس العالم أمام الأرجنتين (في نسختي 1986 و1990)، كان مارادونا المشكلة الأبرز بالنسبة لي، ففي مونديال المكسيك 1986، كان في ذروته ولم يكن من الممكن إيقافه".









وتوج المنتخب الأرجنتيني باللقب في عام 1986، بينما توجت ألمانيا بلقب المونديال في 1990.









ويرى بيكنباور أنه لا ينبغي المقارنة بين لاعبين من أزمنة مختلفة.