تعرف علي سعر الريال السعودي اليوم السبت 28-11-2020 في البنوك المصرية

السبت 28/نوفمبر/2020 - 03:48 م
سعر الريال السعودي
سعر الريال السعودي
الفجر الإقتصادي
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ننشر سعر الريال السعودي اليوم السبت 28-11-2020 في البنوك المصرية حيث إستقرت الأسعار اليوم بسبب عطلة الأسبوع والتي تقتصر علي يومي الجمعة والسبت

سعر الريال السعودي اليوم السبت 28-11-2020

سعر الريال السعودى فى البنك المركزى المصرى : 4.16  جنيه للشراء 4.18 جنيه للبيع.
سعر الريال السعودى فى البنك الأهلى المصرى : 4.07  جنيه للشراء ، 4.18  جنيه للبيع .
سعر الريال السعودى فى بنك مصر: 4.07   جنيه للشراء ، 4.18   جنيه للبيع.
سعر الريال السعودى فى البنك التجارى الدولى : 4.07   جنيه للشراء ، 4.18   جنيه للبيع.
سعر الريال السعودى فى قناة السويس: 4.14  جنيه للشراء ، 4.19  جنيه للبيع.
سعر الريال السعودى فى مصرف أبوظبى الإسلامى : 4.08  جنيه للشراء ، 4.18  جنيه للبيع.
سعر الريال السعودى فى بنك البركة: 4.06   جنيه للشراء ، 4.22  جنيه للبيع.
سعر الريال السعودى فى بنك الإسكندرية: 4.09  جنيه للشراء، 4.19  جنيه للبيع.

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