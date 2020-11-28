تعرف علي سعر الريال السعودي اليوم السبت 28-11-2020 في البنوك المصرية

ننشر سعر الريال السعودي اليوم السبت 28-11-2020 في البنوك المصرية حيث إستقرت الأسعار اليوم بسبب عطلة الأسبوع والتي تقتصر علي يومي الجمعة والسبت





سعر الريال السعودي اليوم السبت 28-11-2020





سعر الريال السعودى فى البنك المركزى المصرى : 4.16 جنيه للشراء 4.18 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى البنك الأهلى المصرى : 4.07 جنيه للشراء ، 4.18 جنيه للبيع .

سعر الريال السعودى فى بنك مصر: 4.07 جنيه للشراء ، 4.18 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى البنك التجارى الدولى : 4.07 جنيه للشراء ، 4.18 جنيه للبيع. سعر الريال السعودى فى قناة السويس: 4.14 جنيه للشراء ، 4.19 جنيه للبيع. سعر الريال السعودى فى مصرف أبوظبى الإسلامى : 4.08 جنيه للشراء ، 4.18 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى بنك البركة: 4.06 جنيه للشراء ، 4.22 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى بنك الإسكندرية: 4.09 جنيه للشراء، 4.19 جنيه للبيع.



