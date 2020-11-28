تقدم جديد لمنتخب مصر في تصنيف فيفا الشهري.. طالع التفاصيل

السبت 28/نوفمبر/2020 - 03:43 م
بوابة الفجر
علي خلاف
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أحرز المنتخب المصري، تقدما جديدا في تصنيف الإتحاد الدولي لكرة القدم، لترتيب المنتخبات العالمية، حيث صعد ثلاثة مراكز في الترتيب الدولي.


تقدم منتخب مصر في تصنيف الفيفا
وصعد منتخب مصر للمركز الـ 49 فى تصنيف الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" عن شهر نوفمبر، متقدما 3 مراكز عن التصنيف الماضي لشهر أكتوبر.


ويأتي منتخب الفراعنة في الترتيب السادس بين منتخبات إفريقيا، بعد السنغال 20، وتونس 26، والجزائر 31، ونيجيريا 35، والمغرب 35.


وعربيًا، يحتل أبناء النيل المنتخب المصري لكرة القدم، بقيادة مدربه الوطني حسام البدري، المركز الرابع بعد تونس والجزائر والمغرب.


الجدير بالذكر أن منتخب مصر كان قد فاز على توجو ذهابًا بنتيجة 1-0 وإيابًا بنتيجة 3-1 ضمن إطار تصفيات كأس الأمم الإفريقية كاميرون 2021.

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