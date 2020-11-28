كلوب يكشف سبب التغييرات المفاجئة في تشكيل ليفربول أمام برايتون

أوضح يورجن كلوب المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي ليفربول الإنجليزي الأسباب التي دفعته للقيام بعدد كبير من التغييرات المفاجئة في تشكيلة مباراة برايتون والتي تجمع الفريقان لحساب لقاءات الدوري الإنجليزي الممتاز.









وقال كلوب أن فيليبس قدم أداء جيد في مباراة وست هام الأمر الذي جعله يدفع به أساسياً في المباراة بسبب كم الإصابات الهائل الذي أصاب الفريق مؤخراً.









وكان الشوط الأول من المباراة قد إنتهى بالتعادل السلبي بدون أهداف وشهد إلغاء هدف لمحمد صلاح بداعي التسلل بالإضافة إلى أهدار برايتون لركلة جزاء.



