حسام حسن يعلن قائمة الاتحاد السكندري لمباراة الأهلي في كأس مصر

أعلن حسام حسن المدير الفني لفريق الكرة الاول بنادي الإتحاد السكندري قائمة فريقه التي تستعد لمواجهة الأهلي في الدور نصف النهائي لبطولة كأس مصر.









وجاءت قائمة الإتحاد السكندري على النحو التالي :-





حراسة المرمى: عماد السيد، عمرو خليل، صبحي سليمان.





الدفاع: محمود شعبان، محمود رزق، السيد سالم، صبري رحيل، مروان النجار، كريم يحيى، مصطفى إبراهيم، هشام صالح.





الوسط: أحمد نبيل مانجا، خالد الغندور، محمد عبدالغني، مروان عطية، كريم الديب، رزاق سيسيه، عبدالسميع سيمو، عمار حمدي، كريم ممدوح، أحمد حجي.





الهجوم: محمد الصباحي، خالد قمر، أحمد راشد.









ومن المُنتظر أن يتواجه الفريقان يوم الثلاثاء القادم على ملعب إستاد السويس الجديد بعد أن حسم الأهلي تأهله بالفوز على أبوقير للأسمدة بهدفين مقابل هدف فيما عبر الإتحاد عقبة المقاولون بنفس النتيجة.



