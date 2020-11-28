مسحة طبية جديدة للأهلي استعدادًا لمواجهة الاتحاد السكندري بكأس مصر

السبت 28/نوفمبر/2020 - 03:35 م
بوابة الفجر
محمد الصو
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قرر مسؤولو النادي الأهلي، خضوع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي والجهاز الفني للفريق لمسحة طبية جديدة غدًا الأحد استعدادًا لمواجهة الاتحاد السكندري، بكأس مصر.


ويأتي خضوع اللاعبين والجهاز الفني للمسحة الطبية، حسب البروتوكول الطبي بالاتحاد المصري، والذي ينص على إجراء مسحات طبية قبل المباريات للكشف عن فيروس كورونا المستجد.


ومن المنتظر أن يلتقي الأهلي مع نظيره الاتحاد السكندري، مساء الثلاثاء المقبل، لحساب نصف نهائي كأس مصر، بعدما صعد على حساب أبوقير للأسمدة بهدفين مقابل هدف وحيد.


ويستعد الأهلي لمواجهة نهضة بركان المغربي، يوم 10 ديسمبر المقبل على ملعب القاهرة الدولي ضمن منافسات كأس السوبر الإفريقي.

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