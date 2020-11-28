زلزال بقوة 5.5 ريختر يضرب جزر الكوريل الشمالية

ضرب زلزال بقوة 5.5 درجة على مقياس ريختر، اليوم السبت، جزيرة باراموشير بشمال الكوريل في الشرق الأقصى الروسي.

وونقلت وكالة سبوتنيك، عن رئيسة مركز رصد الزلازل يلينا سيمينوفا، قولها: "إنه تم تسجيل زلزال بقوة 5.5 درجة، وكان مركز الزلزال على بعد 100 كيلومترا جنوب شرق جزيرة باراموشير بشمال الكوريل وعلى عمق 55 كيلومترا".

وكشفت رئيسة المركز، أن القاطنين بالمنطقة شعروا بالهزة الأرضية.