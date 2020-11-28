بكلمات مؤثرة.. راشد الماجد يواسي عبد المجيد عبد الله في وفاة والدته





كتب راشد الماجد، تغريدة جديدة قال فيها:" أحسن الله عزانا يا بوعبدالله بوفاة أمنا، وندعو الله عز وجل أن يغفر لها ويرحمها ويسكنها فسيح جناته، و يلهمكم الصبر والسلوان إنَّا لله وإنَّا إليه راجعون".





وفى سياق أخر طرح عبد المجيد عبد الله مؤخرًا أغنية جديدة حملت اسم "ما كان هذا حب" عبر قناته الشخصية على موقع"يوتيوب" والأغنية من وألحان طارق محمد، وتوزيع عصام الشريطي.





حرص الفنان راشد الماجد، على مواساة صديقه الفنان عبد المجيد عبد الله في وفاة والدته، وذلك بكلمات مؤثرة، من خلال حسابه الشخصي على موقع "تويتر".