"إحنا من غيرك ولا حاجة ".. هنا الزاهد توجه رسالة مليئة بالحب لوالدتها





نشرت هنا الزاهد، صورة جمعتها بوالدتها من خلال حفل زفافها على الفنان أحمد فهمي، وعلقت عليها قائلة :"ربنا يخليكي لينا يا أحلى أم في الدنيا احنا من غيرك ولا حاجة بحبك يا أمي".





وفي سياق آخر، تواصل هنا الزاهد، تصوير مسلسلها الجديد "حلوة الدنيا سكر" الذي يضم تسع حكايات مختلفة، وتكون كل حكاية من خمس حلقات، ولكل حكاية قصة وفريق عمل مختلف، وهو فكرة يسري الفخراني، إخراج خالد الحلفاوى، وتدور فكرته في إطار اجتماعي كوميدي.





ويشارك فى بطولة الحكاية الأولى هنا الزاهد، محمد الكيلاني، حنان سليمان، جيلان علاء، ليلى عز العرب، ياسمين رحمى، بسنت النبراوي.

وجهت الفنانة هنا الزاهد، رسالة مليئة بالحب لوالدتها،وذلك من خلال حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".