الليلة.. ريهام عبد الغفور تكشف النقاب عن اجرأ دور قدمته وما هو الدور التي تتمني تقديمه بواحد من الناس علي الحياة

الليلة.. ريهام عبد الغفور تكشف النقاب عن اجرأ دور قدمته وما هو الدور التي تتمني تقديمه بواحد من الناس علي الحياة
السبت 28/نوفمبر/2020 - 03:07 م
أحمد رمضان متولي
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في حلقة خاصة من برنامج واحد من الناس في العاشرة مساء اليوم السبت علي شاشة الحياة ، يستضيف الاعلامي د. عمرو الليثي الفنانة ريهام عبد الغفور في حوار فنى شيق و الكشف عن عدد من الاسرار تذاع لاول مرة
وتفتح ريهام قلبها لبرنامج واحد من الناس وتكشف عن دورها المختلف والجميل فى حلقات ربع قيراط ، وكيف تصدر التريند على السوشيال ميديا طول عرض الحلقات ؟
وهل الخيانة التي تعرضت لها بطلة العمل التي تجسدها حدثت بالفعل معاها.
كما تتطرق الي الحديث عن اجرأ دور قدمته حتي الان وما هو الدور التي تتمني تقديمه .
كما تجيب علي الاتهامات التي توجه لها بانها طيبة زيادة عن اللزوم وهذا اثر علي عملها.
وعن عشقها لاسرتها وحبها الشديد لهم ، وحبها للمطبخ وكيف قامت بتأليف كتب عن الطبخ.
وعن الدور التي قدمته وتشعر انها ظلمت بسببه ، وهل مسلسل الرحلة مع باسل خياط اصابها بالاكتئاب لمدة طويلة.
وفي الختام تكشف النقاب عن الاعمال الجديدة اللى تستعد لتصويرها الفترة المقبله ، والفيلم القصير من بطولتها والذي سيعرض بمهرجان القاهرة السينمائي.
يذاع برنامج واحد من الناس في العاشرة مساء اليوم السبت علي شاشة الحياة