الليلة.. ريهام عبد الغفور تكشف النقاب عن اجرأ دور قدمته وما هو الدور التي تتمني تقديمه بواحد من الناس علي الحياة

السبت 28/نوفمبر/2020 - 03:07 م
بوابة الفجر
أحمد رمضان متولي
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في حلقة خاصة من برنامج واحد من الناس في العاشرة مساء اليوم  السبت  علي شاشة الحياة ، يستضيف الاعلامي د. عمرو الليثي الفنانة  ريهام عبد الغفور في حوار فنى شيق  و الكشف عن عدد من الاسرار تذاع لاول مرة  

وتفتح ريهام قلبها لبرنامج واحد من الناس وتكشف عن دورها المختلف والجميل فى حلقات ربع قيراط ، وكيف تصدر التريند على السوشيال ميديا طول عرض الحلقات ؟

وهل الخيانة التي تعرضت لها بطلة العمل التي تجسدها حدثت بالفعل معاها.

 
كما تتطرق الي الحديث عن اجرأ دور قدمته حتي الان  وما هو الدور التي تتمني تقديمه .


كما تجيب علي الاتهامات التي توجه لها بانها طيبة زيادة عن اللزوم وهذا اثر علي عملها.
 

وعن عشقها لاسرتها وحبها الشديد لهم ، وحبها للمطبخ وكيف قامت بتأليف كتب عن الطبخ.


وعن الدور التي قدمته وتشعر انها ظلمت بسببه ، وهل مسلسل الرحلة مع باسل خياط اصابها بالاكتئاب لمدة طويلة.


وفي الختام تكشف النقاب عن  الاعمال الجديدة اللى تستعد  لتصويرها الفترة المقبله ، والفيلم القصير من بطولتها والذي سيعرض بمهرجان القاهرة السينمائي.


يذاع برنامج واحد من الناس في العاشرة مساء اليوم السبت علي شاشة الحياة



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