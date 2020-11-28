وزير النقل: الانتهاء بنسبة 90% من كوبري 54 في غرب محافظة الإسكندرية

السبت 28/نوفمبر/2020 - 03:07 م
بوابة الفجر
دينا حسن- محمد رجب
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تابع اليوم السبت الفريق كامل الوزير وزير النقل مشروع إنشاء وصلة حرة تربط ميناء الإسكندرية بالطريق الدولي الساحلي السريع بمنطقة باب 54 (كوبري 54) والذي تنفذها شركة النيل العامة للطرق والكباري إحدى الشركات التابعة لوزارة النقل والذي يبلغ طولها 2.30 كم وعرضها 17.6 متر وتكلفتها الإجمالية 905 مليون جنيه وبلغت نسبة التنفيذ 90%.

وأوضح الوزير في تصريح صحفي اليوم أن المشروع سيساهم في تحقيق سيولة الحركة المرورية وعمليات نقل البضائع من ميناء الإسكندرية حتى الطريق الدولي، وتخفيف الزحام والضغط المروري بشارع المكس ومنطقة الورديان والقضاء على تكدس سيارات النقل الثقيل بالشوارع العامة بغرب الإسكندرية.

ثم تفقد أرض التجارية للأخشاب المنقولة من الشركة التجارية للأخشاب بالقباري الي الدائرة الجمركية لميناء الإسكندرية والتي تبلغ مساحتها 44 فدان، حيث تفقد مشروع تخطيط منطقة الساحات الجديدة لهذه الأراضي والذي تنفذه شركة النيل العامة لإنشاء الطرق إحدي شركات وزارة النقل، وحيث يشمل المشروع تنفيذ المخطط العام والتنسيق الحضري للمنطقة، وتنفيذ أعمال الطرق والأمان المروري، وتنفيذ الشبكات الخدمية ( مياه – صرف – حريق –ري )، وتخطيط شبكة الكهرباء والاتصالات، وتبلغ التكلفة 305 مليون جنيه.

ويجري الانتهاء من أعمال صب بلاطات مسلحة للأرضيات، وإنشاء أسوار جمركية وساحات، كما يجري الأعمال الإنشائية للمباني والتشطيبات المعمارية ووجه الوزير رئيس وقيادات الميناء بسرعة الانتهاء من أعمال تنفيذ هذا المشروع وتقديم كافة التسهيلات اللازمة لحركة الشاحنات بالميناء لتسهيل حركة مرور الشاحنات.

بعدها توجه الوزير إلى هاويس المالح حيث تابع أعمال تنفيذ 4كباري جديدة أعلى الهاويس بدلًا من الكباري الحالية التي ساءت حالتها الإنشائية بما يساهم في تسيير صنادل تحمل عدد 2كونتينر إلى المناطق اللوجيستية سواء المملوكة للشركات الخاصة أو التي ستنفذها هيئة الميناء مستقبلا.

كما تابع الوزير مشروع انشاء رصيف 385 والذي يبلغ طوله 500 متر وتكلفته 390.6 مليون جنيه والمخصص لتداول الأخشاب والبضائع العامة وحيث يشمل ساحة خلفية مساحاتها 35 ألف متر مسطح والذي سيصل حجم التداول المتوقع بها الى 5 مليون طن سنة ووجه بتكثيف الأعمال لسرعة الانتهاء من المشروع.

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