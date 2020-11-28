القوى العاملة: مصريان يحصلان على  774 ألف جنيه مستحقاتهم عن فترة عملهم بالسعودية

السبت 28/نوفمبر/2020 - 03:02 م
بوابة الفجر
إسماعيل منطاوي
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أعلن وزير القوي العاملة محمد سعفان أن مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالقنصلية العامة المصرية بالرياض بالمملكة العربية السعودية، نجح في الحصول على مستحقات إثنين من العاملين المصريين بالقطاع الطبي بالمملكة ، وبلغت مستحقاتهم المالية المتأخرة 186 ألفا و635 ريالا سعوديا، حيث كانت مستحقات "أ. أ. م. أ."  116 ألفاً و 128 ريالا، ومستحقات "ش.س.م" 70 ألفاً و507 ريالا، أي ما يوازي 774 ألفاً و535 جنيها مصريا تقريبا.
وأوضح هيثم سعد الدين المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي لوزارة القوي العاملة أن الوزير كان قد  كلف مكتب التمثيل العمالى بالرياض بمتابعة مستحقات العاملين المذكورين ، وذلك فى إطار الحفاظ على حقوق العمالة المصرية فى الخارج ومتابعة مستحقاتها وحل مشاكلها .
وتلقى الوزير تقريرا عبر الملحق العمالى أحمد رجائي رئيس مكتب التمثيل العمالى بالرياض، أكد فيه أن العاملان كان يعملان لدى إحدى المؤسسات الطبية ، وحدثت خلافات بينهم وبين المؤسسة ، وقاما برفع دعوى عمالية ضد المؤسسة أمام المحكمة العمالية والتي قضت لهما بمستحقاتهم السالفة الذكر.
 وأوضح الملحق  العمالي بالرياض أنه نظراً لطول فترة النزاع ورغبة من مكتب التمثيل العمالي في حصول المواطنين على مستحقاتهم دون الانتظار لحين السير في إجراءات التنفيذ المعقدة، فقد تم التواصل الودي مع رئيس مجلس إدارة الشركة لتسوية الخلافات بالطريقة الودية ، حيث توافقت رغبة الطرفين فى التسوية الودية وقامت الشركة بصرف كافة المستحقات للعاملين"أ. أ. م. أ." ، و"ش.س.م" بموجب الإيداع البنكي في حساب المواطنين. 
ووجه المواطنون الشكر لوزير القوي العاملة محمد سعفان، علي جهود  مكتب التمثيل العمالي بالرياض على تدخله لإنهاء الخلافات بالطرق الودية والحصول على مستحقاتهم.
 
 

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