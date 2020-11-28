وزير النقل يتفقد محطة تداول الصب السائل وتطوير الأرصفة في ميناء الدخيلة



وتأتي زيارة المحطة في إطار توجيهات القيادة السياسية بتشجيع دخول القطاع الخاص للاستثمار في أنشطة قطاع النقل البحري وحيث تبلغ مساحتها 6ألاف متر، وعدد خزاناتها 23 خزان بسعة تخزينية 28مليون و500 ألف متر.



وشاهد مراحل ا لعمل بالمحطة والتي تبدأ باستقبال السفينة وتأكيد جودة المنتج والكمية، ثم مراجعة كافة وسائل الأمان للخطوط والخزانات، ثم ضخ المنتج من السفينة الي الخزانات في المحطة، ومايلي ذلك من إنهاء الإجراءات الجمركية ثم شحن المنتجات إلى المصانع علي شاحنات بعد تأكيد عملية الأمان، وتتكون المحطة من بوابات الدخول والخروج، منطقة الخزانات، والخطوط من الموقع إلى الرصيف.



بعدها تفقد وزير النقل رصيف 92 الذي يبلغ طوله 350 متر وعمقه 15 متر، والمُخصص للبضائع العامة، والذي تم الانتهاء من أعمال الصيانة الخاصة به في شهرين فقط والتي شملت معالجة حوائط الرصيف وملء الفجوات والفتحات، وصيانة السلالم البحرية، ومدافع الرباط بالإضافة الي صب البلاطات الخرسانية المتهالكة وحيث بلغت تكلفة تلك الأعمال 15 مليون جنيه.

كما تفقد الوزير أعمال صيانة رصيف 94 المُخصص أيضًا للبضائع العامة، حيث انتهت أعمال الصيانة برصيف 941 بطول 400 متر بتكلفة إجمالية 5 مليون جنيه، وانتهت أيضًا أعمال الصيانة لرصيف 945 بطول 200 متر بتكلفة 10 مليون جنيه، وتجري أعمال الصيانة برصيف 944 الذي يبلغ طوله 200 متر وعمقه 12 متر، وسوف يتم التنفيذ في مدة شهرين من بدء الأعمال في 22112020 بتكلفة إجمالية قدرها 10 مليون جنيه



ثم تفقد موقع انشاء رصيف 100 المزمع إنشاؤه لزيادة الطاقة الإستيعابية من بضائع وحاويات، وحيث تكون المشروع من محطة حاويات ومتعددة الأغراض علي رصيف بطول 1800 متر وعمق يتراوح ما بين 15-17 متر وظهير خلفي 660 ألف متر مربع، وسوف تسمح المحطة باستقبال عدد 4 سفن بطول 240 متر وعدد سفينة بطول 400 متر، وسوف يساهم هذا المشروع في إضافة طاقة استيعابية جديدة للميناء لتداول الحاويات والغلال والبضائع العامة وقد تم إعداد دراسة الجدوي المبدئية للمشروع.



كما أن أحد كبار المشغلين العالميين قد أبدى رغبته للاستثمار في هذا المشروع وحرصًا من وزارة النقل علي تحقيق مبدًا الشفافية فقد دعت الوزارة كل المهتمين بالمشروع من باقي الشركات العالمية أو المحلية للتقدم بمقترحاتها بشأن المشروع واختتم وزير النقل زيارته لميناء الدخيلة بتفقد أعمال استكمال ساحة انتظار الشاحنات حيث تم الانتهاء من عمل ساحة شاحنات بمساحة 7000 مترو وجاري عمل الاستكمال على مساحة 7000متر أخرى وذلك للمساهمة في عدم تكدس الشاحنات داخل الميناء.



أجرى اليوم السبت الفريق كامل الوزير وزير النقل جولة تفقدية لمتابعة معدلات تنفيذ عدد من المشروعات بميناءي الدخيلة والإسكندرية، حيث بدأت الجولة من ميناء الدخيلة حيث يتم تنفيذ عدد من المشروعات لزيادة طاقة التدول حيث تفقد محطة تداول وتخزين الصب السائل الجديدة التي تديرها شركة المهندس وهي إحدى شركات القطاع الخاص.