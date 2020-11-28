تعرف علي أكثر 5 قطاعات تداولاً بالبورصة خلال الأسبوع الماضي
السبت 28/نوفمبر/2020 - 02:56 م
نيفين سمير
Advertisements
كشف التقرير الأسبوعي للبورصة المصرية أن قطاع العقارات، قد تصدر ترتيب القطاعات المتداولة، من حيث قيمة التداول خلال جلسات الأسبوع المنتهى، بعدما سجل حجم تداول بلغ 1.02 مليار ورقة بقيمة 2.3 مليار جنيه، وجاء قطاع الخدمات المالية غير المصرفية بالترتيب الثاني و بحجم تداول قدره 1.2 مليار ورقة، بقيمة 1.3 مليار جنيه.
و احتل قطاع الأغذية والمشروبات والتبغ، الترتيب الثالث بحجم تداول بلغ 112.4 مليون ورقة بقيمة 845.1 مليون جنيه، يليه قطاع الموارد الأساسية بحجم تداول 112.6 مليون ورقة بقيمة 647.7 مليون جنيه، ثم قطاع البنوك بحجم تداول بلغ 15.1 مليون ورقة بقيمة 531.5 مليون جنيه.
شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا