تعرف علي أكثر 5 قطاعات تداولاً بالبورصة خلال الأسبوع الماضي

كشف التقرير الأسبوعي للبورصة المصرية أن قطاع العقارات، قد تصدر ترتيب القطاعات المتداولة، من حيث قيمة التداول خلال جلسات الأسبوع المنتهى، بعدما سجل حجم تداول بلغ 1.02 مليار ورقة بقيمة 2.3 مليار جنيه، وجاء قطاع الخدمات المالية غير المصرفية بالترتيب الثاني و بحجم تداول قدره 1.2 مليار ورقة، بقيمة 1.3 مليار جنيه.



