تعرف علي أكثر 5 قطاعات تداولاً بالبورصة خلال الأسبوع الماضي

السبت 28/نوفمبر/2020 - 02:56 م
البورصة المصرية
البورصة المصرية
نيفين سمير
Advertisements
كشف التقرير الأسبوعي للبورصة المصرية أن قطاع العقارات، قد تصدر  ترتيب القطاعات المتداولة، من حيث قيمة التداول خلال جلسات الأسبوع المنتهى، بعدما سجل حجم تداول بلغ 1.02 مليار ورقة بقيمة 2.3 مليار جنيه، وجاء قطاع الخدمات المالية غير المصرفية بالترتيب الثاني و بحجم تداول قدره 1.2 مليار ورقة، بقيمة 1.3 مليار جنيه.

و احتل قطاع الأغذية والمشروبات والتبغ، الترتيب الثالث بحجم تداول بلغ 112.4 مليون ورقة بقيمة 845.1 مليون جنيه، يليه قطاع الموارد الأساسية بحجم تداول 112.6 مليون ورقة بقيمة 647.7 مليون جنيه، ثم قطاع البنوك بحجم تداول بلغ 15.1 مليون ورقة بقيمة 531.5 مليون جنيه.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

أخبار تهمك

خاص- حقيقة استقالة طبيب الأهلي من منصبه عقب الفوز بدوري الأبطال

منذ أقل من ساعتين

عاجل - موسيماني يُعلن تشكيل الأهلي لمواجهة الزمالك في نهائي إفريقيا

منذ حوالي 19 ساعة

أول رد فعل من الزمالك بعد خسارة دوري أبطال أفريقيا

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل.. استبعاد حسام عاشور من قائمة الاتحاد السكندري ضد الأهلي

منذ ساعة و نصف

نجم الأهلي ينتقد موسيماني بعد التتويج بلقب إفريقيا

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل.. بشرى سارة لبرشلونة قبل موقعة أوساسونا

منذ أقل من ساعتين

أستاذ علم أوبئة يُفجر مفاجأة عن موعد انتهاء كورونا (فيديو)

منذ حوالي 4 ساعات

خبر سار لبرشلونة ضد أوساسونا

منذ ساعة و 7 دقيقة

ميسي يبلغ لابورتا بقراره المصيري

منذ ساعتين و 54 دقيقة

عقوبة نارية على نجم الزمالك بسبب نهائي القرن

منذ ساعة و 24 دقيقة

بيراميدز يعلن ضم حمادة الفيل في صفقة انتقال حر

منذ حوالي 3 ساعات

حسين الشحات يكشف كواليس طرده بعد نهائي إفريقيا

منذ حوالي 15 ساعة

تعرف على مكافآت فوز لاعبي الأهلي بدوري أبطال إفريقيا

منذ 34 دقيقة

ثلاثي الأهلي ونجم الزمالك الأبرز.. الاتحاد السكندري يحسم 5 صفقات قوية استعدادًا للموسم الجديد

منذ ساعتين و 7 دقيقة

عاجل - طرد نجمي الأهلي والزمالك بعد نهاية مباراة دوري أبطال إفريقيا

منذ حوالي 16 ساعة

نجم الزمالك يسخر من مستوى مروان محسن

منذ حوالي 7 ساعات

موضوعات متعلقة

قطاع "العقارات" يتصدر القطاعات الأكثر تداولاً بالبورصة اليوم

أخبار البورصة المصرية .. قطاع العقارات الأكثر تداولأ بالبورصة خلال الأسبوع المنتهي

أخبار البورصة المصرية .. قطاع "البنوك " يتصدر القطاعات الأكثر تداولاً بالبورصة في أسبوع

قطاع البنوك أكثر القطاعات تداولا بالبورصة في تعاملات الأسبوع الماضي

قطاع"البنوك"يواصل تصدره قائمة القطاعات الأكثر تداولا بالبورصة

تعرف علي أكثر 5 قطاعات تداولاً بالبورصة خلال جلسات إبريل الماضي

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
01:58 م

عقوبة نارية على نجم الزمالك بسبب نهائي القرن

أستاذ علم أوبئة يُفجر مفاجأة عن موعد انتهاء كورونا (فيديو)

10:56 ص

تعرف على مكافآت فوز لاعبي الأهلي بدوري أبطال إفريقيا

02:48 م

خاص- حقيقة استقالة طبيب الأهلي من منصبه عقب الفوز بدوري الأبطال

01:26 م

بيراميدز يعلن ضم حمادة الفيل في صفقة انتقال حر

12:03 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: كيف تدخل الطبقة المتوسطة العاصمة الإدارية الجديدة؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (6) | نساء فى حياة الزعيم

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 19 | محمود المصرى.. رحلة «محمد الفايد» التى حلت عقدة «رأفت الهجان»