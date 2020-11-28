القوى العاملة: صرف 231 ألف جنيه رعاية اجتماعة  وصحية  لـ 97 عاملا غير منتظم  بمطروح

السبت 28/نوفمبر/2020 - 03:00 م
بوابة الفجر
إسماعيل منطاوي
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أعلن وزير القوي العاملة محمد سعفان قيام مديرية القوي العاملة بمحافظة مرسى مطروح بتعيين  85  شاباً  من مختلف المؤهلات بمنشآت القطاع الخاص والاستثماري، من خلال شهادات القيد المرتدة " كعب العمل" من المسجلين بمكاتب التشغيل التابعة للمديرية والذين وصلوا 143  طالب عمل.
وأوضح فريد سنوسي مدير المديرية -فى تقريره للوزير- عن إنجازات شهر أكتوبر الماضي أن المديرية قامت في مجال رعاية العمالة غير المنتظمة إجتماعياً وصحياً بصرف 46 منحة مولود بمبلغ 93 ألف جنيه ، و 31 منحة زواج 93 ألف جنيه ، و 17 منحة وفاة 34 ألف جنيه ، و 3 عمليات جراحية كبري وصغري بـ 11 ألف جنيه ليصل إجمالي ما تم صرفه 231 ألف جنيه لـ 97 عاملا من المسجلين بالمديرية .
وقال : إن  المديرية قامت باستخراج 42 شهادة قياس مستوي مهارة ورخصة مزاولة الحرفة من مكاتب التشغيل التابعة للمديرية.
وفى مجال السلامة والصحة المهنية قامت بالتفتيش على 104 منشأت بنظام الدورى النهاري ، والقيام بـ 15 حملة ، وتحرير 17 محاضر سلامة وصحة مهنية ، وفى مجال تفتيش العمل  قامت بالتفتيش على 400 منشأة وتسجيل 18 مخالفة ، والقيام بـ 6 حملات ،  بالإضافة إلى بحث 17 شكوي عمالية من خلال مكاتب التفتيش العمالي .
 
 

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