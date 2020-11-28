فحص طبي لنجم الأهلي قبل انطلاق مران الفريق غدٍ الأحد للاطمئنان على إصابته.

السبت 28/نوفمبر/2020 - 02:58 م
بوابة الفجر
محمد الصو
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يخضع النيجيري جونيور أجايي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، للفحص الطبي قبل انطلاق مران الفريق غدٍ الأحد للاطمئنان على إصابته.


وغادر أجايي مباراة الزمالك أمس، بسبب الإصابة التي تعرض لها، حيث سيتم تحديد مدى قوة الإصابة، وموعد مشاركته في التدريبات الجماعية.


ومن المنتظر أن يستأنف الأهلي بقيادة بيتسو موسيماني المدير الفني، تدريباته بداية من الغد استعدادًا لمواجهة الاتحاد السكندري الثلاثاء المقبل في نصف نهائي كأس مصر.


وحقق الأهلي بطولة دوري أبطال إفريقيا، للمرة التاسعة في تاريخه عقب الفوز على الزمالك، بهدفين مقابل هدف وحيد بالمباراة النهائية.

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