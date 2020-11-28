سعد سمير: مبروك لينا ودائما الاهلي رقم ١

السبت 28/نوفمبر/2020 - 02:57 م
بوابة الفجر
علي نبوي
Advertisements
عبر سعد الدين سمير مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن سعادته الكبيرة عقب فوز فريقه على الزمالك بهدفين مقابل هدف والتتويج بلقب دوري أبطال إفريقيا للمرة التاسعة في تاريخ النادي الأحمر.


وغرد مدافع الأهلي عبر حسابه بموقع التواصل "تويتر" :"الحمدلله علي البطولة الغالية مبروك لجمهور الأهلي العظيم الي فعلا يستحق البطولة والتكريم".


وأضاف :"ومبروك للعيبة الرجالة والجهاز الفني ومجلس الإدارة ودائما الاهلي رقم ١".

أخبار تهمك

أستاذ علم أوبئة يُفجر مفاجأة عن موعد انتهاء كورونا (فيديو)

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل - طرد نجمي الأهلي والزمالك بعد نهاية مباراة دوري أبطال إفريقيا

منذ حوالي 15 ساعة

عاجل.. بشرى سارة لبرشلونة قبل موقعة أوساسونا

منذ ساعة و نصف

خاص- حقيقة استقالة طبيب الأهلي من منصبه عقب الفوز بدوري الأبطال

منذ أقل من ساعتين

ميسي يبلغ لابورتا بقراره المصيري

منذ ساعتين و 37 دقيقة

تعرف على مكافآت فوز لاعبي الأهلي بدوري أبطال إفريقيا

منذ 17 دقيقة

بيراميدز يعلن ضم حمادة الفيل في صفقة انتقال حر

منذ حوالي 3 ساعات

نجم الأهلي ينتقد موسيماني بعد التتويج بلقب إفريقيا

منذ حوالي 11 ساعة

ثلاثي الأهلي ونجم الزمالك الأبرز.. الاتحاد السكندري يحسم 5 صفقات قوية استعدادًا للموسم الجديد

منذ أقل من ساعتين

حسين الشحات يكشف كواليس طرده بعد نهائي إفريقيا

منذ حوالي 15 ساعة

عاجل - موسيماني يُعلن تشكيل الأهلي لمواجهة الزمالك في نهائي إفريقيا

منذ حوالي 19 ساعة

أول رد فعل من الزمالك بعد خسارة دوري أبطال أفريقيا

منذ حوالي 13 ساعة

عقوبة نارية على نجم الزمالك بسبب نهائي القرن

منذ ساعة و 7 دقيقة

خبر سار لبرشلونة ضد أوساسونا

منذ أقل من ساعة

عاجل.. استبعاد حسام عاشور من قائمة الاتحاد السكندري ضد الأهلي

منذ ساعة و 17 دقيقة

نجم الزمالك يسخر من مستوى مروان محسن

منذ حوالي 7 ساعات

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
01:58 م

عقوبة نارية على نجم الزمالك بسبب نهائي القرن

أستاذ علم أوبئة يُفجر مفاجأة عن موعد انتهاء كورونا (فيديو)

10:56 ص

خاص- حقيقة استقالة طبيب الأهلي من منصبه عقب الفوز بدوري الأبطال

01:26 م

بيراميدز يعلن ضم حمادة الفيل في صفقة انتقال حر

12:03 م

عاجل.. استبعاد حسام عاشور من قائمة الاتحاد السكندري ضد الأهلي

01:48 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: كيف تدخل الطبقة المتوسطة العاصمة الإدارية الجديدة؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (6) | نساء فى حياة الزعيم

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 19 | محمود المصرى.. رحلة «محمد الفايد» التى حلت عقدة «رأفت الهجان»