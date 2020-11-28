الشباب والرياضة بالإسكندرية تنظم ورشة عمل لتدوير المخلفات (صور)

السبت 28/نوفمبر/2020 - 02:57 م
بوابة الفجر
محمد رجب - دينا حسن
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نظمت مديرية الشباب والرياضة بالإسكندرية برئاسة الدكتورة صفاء الشريف وكيل الوزارة الشباب والرياضة، مشروع ورشة عمل لتدوير المخلفات وذلك بهدف حماية الموارد الطبيعية من الاستنزاف عند استخدام المواد التى حصل لها إعادة تدوير،حيث قام بالتنفيذ إدارة الطلائع ضمن خطه النشاط العام.

وأوضحت المديرية، أن التخلص من النفايات المتراكمة التى تؤثر سلبًا على حياة الإنسان وتؤدى إلى ظهور مشاكل عديدة مثل التلوث، وسوء التغذية، بالإضافة إلى الأمراض التى لا حصر لها خلق فرص عمل جديدة لشريحة كبيرة من المجتمع تقليل عمليات حرق النفايات التى تحدث بهدف التخلص منها، وبالتالى التقليل من حدوث التلوثات البيئية.

و قد تم تنفيذ الورشة مع اتخاذ كافة الاجراءات الاحترازية وتم تقسيم الطلائع إلى قسمين وذلك بمركز شباب النصر وتم عمل معرض لأعمال الطلائع المنفذه فى الورشة.

واشارت الدكتورة صفاء الشريف وكيل وزارة الشباب والرياضة بالإسكندرية، إلى أن تدوير النفايات يُقصد بهذه العملية إعادة استخدام المخلفات بأشكالها المختلفة بهدف إنتاج مواد أخرى تكون أقلّ جودة من المنتج الأصلي، وهى عملية تتكوّن من مجموعة من الخطوات المترابطة معًا بهدف إعادة استخدام المواد الفائضة عن حاجة الإنسان، بحيث يتمّ فرزها بحسب المواد الخام المكونة لها، ثمّ تحويلها إلى مواد أخرى بحيث تلبّى حاجات الإنسان المختلفة.
الشباب والرياضة بالإسكندرية تنظم ورشة عمل لتدوير المخلفات (صور)
الشباب والرياضة بالإسكندرية تنظم ورشة عمل لتدوير المخلفات (صور)
الشباب والرياضة بالإسكندرية تنظم ورشة عمل لتدوير المخلفات (صور)
الشباب والرياضة بالإسكندرية تنظم ورشة عمل لتدوير المخلفات (صور)
الشباب والرياضة بالإسكندرية تنظم ورشة عمل لتدوير المخلفات (صور)
الشباب والرياضة بالإسكندرية تنظم ورشة عمل لتدوير المخلفات (صور)
الشباب والرياضة بالإسكندرية تنظم ورشة عمل لتدوير المخلفات (صور)
الشباب والرياضة بالإسكندرية تنظم ورشة عمل لتدوير المخلفات (صور)
الشباب والرياضة بالإسكندرية تنظم ورشة عمل لتدوير المخلفات (صور)
الشباب والرياضة بالإسكندرية تنظم ورشة عمل لتدوير المخلفات (صور)
الشباب والرياضة بالإسكندرية تنظم ورشة عمل لتدوير المخلفات (صور)
الشباب والرياضة بالإسكندرية تنظم ورشة عمل لتدوير المخلفات (صور)
الشباب والرياضة بالإسكندرية تنظم ورشة عمل لتدوير المخلفات (صور)
الشباب والرياضة بالإسكندرية تنظم ورشة عمل لتدوير المخلفات (صور)
الشباب والرياضة بالإسكندرية تنظم ورشة عمل لتدوير المخلفات (صور)
الشباب والرياضة بالإسكندرية تنظم ورشة عمل لتدوير المخلفات (صور)
الشباب والرياضة بالإسكندرية تنظم ورشة عمل لتدوير المخلفات (صور)
الشباب والرياضة بالإسكندرية تنظم ورشة عمل لتدوير المخلفات (صور)
الشباب والرياضة بالإسكندرية تنظم ورشة عمل لتدوير المخلفات (صور)
الشباب والرياضة بالإسكندرية تنظم ورشة عمل لتدوير المخلفات (صور)

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