سعر الدولار اليوم السبت 28-11-2020 في البنوك العاملة بمصر





إستقر سعر الدولار في البنوك المصرية اليوم وذلك بسبب عطلة نهاية الأسبوع والتي تقتصر علي يومي السبت والأحد





وننشر أسعار الدولار اليوم السبت 28-11-2020 في البنوك المصرية طبقاً لأخر تحديث كالاتي :





سعر الدولار فى بنك مصر 15.59 جنيه للشراء. 15.69 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك عودة 15.61 جنيه للشراء. 15.71 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى cib 15.61 جنيه للشراء. 15.71 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية 15.61 جنيه للشراء. 15.71 جنيه للبيع.





سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى

15.59 جنيه للشراء.

15.72 جنيه للبيع.





سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى

15.59 جنيه للشراء.

15.69 جنيه للبيع





سعر الدولار فى بنك أبو ظبى الإسلامى

15.61 جنيه للشراء.

15.71 جنيه للبيع.





سعر الدولار فى بنك القاهرة

15.61 جنيه للشراء.