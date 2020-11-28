2.136.540 إصابة بفيروس كورونا في أفريقيا

كشفت إحصائيات مركز بالاتحاد الأفريقي لمكافحة الأمراض والوقاية منها، أن دول القارة الأفريقية سجلت قفزة فى إصابات فيروس كورونا.

ووفقًا لإحصائيات المركز الإفريقي، وصل عدد الإصابات إلى 2,136,540 إصابة بفيروس كورونا المستجد من بينهم 51,229 حالة وفاة وتعافى 1,806,881 حالة من فيروس كورونا المستجد.

وقد حذر رئيس منظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم غيبريسوس، من تسبب فيروس كورونا المستجد آثار خطيرة على المدى الطويل.

ويذكر أن جنوب إفريقيا، صاحبة الاقتصاد الأكثر تقدما في القارة، هي الأكثر تضررا بالفيروس في إفريقيا إذ تجاوزت الإصابات فيها 700 ألف وقاربت الوفيات نحو 20 ألفا، لكن الحالات الجديدة بلغت ذروتها في أواخر يوليو قبل أن تنخفض بشدة.

ومكن تراجع معدل الإصابة رامابوسا من تخفيف أحد أشد عمليات الإغلاق صرامة في العالم في شهر سبتمبر، وفي الشهر التالي فتحت جنوب إفريقيا حدودها للوافدين الأجانب بعد حظر دام ستة أشهر.

لكن وزير الصحة زويلي مخيزي حذر الأسبوع الماضي من خطر حدوث موجة ثانية من الإصابات قد تؤدي إلى مراجعة إجراءات العزل العام، بعد أن ارتفعت الإصابات بشدة في مدينة كيب تاون السياحية.