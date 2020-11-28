موعد صرف منحة العمالة غير المنتظمة 2020 الدفعة الرابعة manpower المستفيدين من منحة وزارة القوى العاملة

السبت 28/نوفمبر/2020 - 02:32 م
العمالة غير المنتظمة
العمالة غير المنتظمة
Advertisements

موعد صرف منحة العمالة غير المنتظمة 2020 الدفعة الرابعة manpower المستفيدين من منحة وزارة القوى العاملة

موعد صرف منحة العمالة غير المنتظمة إزداد البحث في الفترة الأخيرة من قبل المواطنين بالبحث عن موعد صرف الدفعة الرابعة، والتي يتم تقديمها للمواطنين في ظل الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد ويبلغ قيمة المنحة المقدمة 500 جنية، يتم صرفها لمدة ثلاثة أشهر حتى نهاية هذا العام، حيث أعلنت قبل ذلك وزارة القوى العاملة عن إمكانية التقديم للحصول على هذه المنحة وذلك كان في شهر أكتوبر الماضي وتم التقديم من 7 مليون مواطن على مستوى جميع المحافظات.

موعد صرف منحة العمالة غير المنتظمة
قد أعلنت وزارة القوى العاملة أنه سوف يتم البدأ في نشر وصرف منحة العمالة غير المنتظمة الدفعة الرابعة بدءا من الأسبوع القادم؛ حيث يتم في الوقت الحالي مراجعة الطلبات وفرزها بشكل جيد حتى يتمكن الأشخاص المستحقين الاستفادة من هذه المنحة ومراجعة جميع الأشخاص الذين تنطبق عليهم الشروط المحددة للاستفادة من هذه المنحة.

استعلام عن صرف منحة العمالة غير المنتظمة
عند الانتهاء بشكل رسمي من مراجعة جميع الطلبات الخاصة منحة القوى العاملة المستحقين سوف يتم ارسال رسائل عبر الهواتف المحمولة، قبل صرف المنحة بيوم واحد للاستفادة منها، ويتم تحديد الموعد واليوم والمكان الذي ينبغي عليها الذهاب إليه لاستلام هذه المنحة في الحصول على الأموال من المواطنين.

شروط صرف منحة 500 جنية
وزير القوى العاملة محمد سعفان أكد أن جميع المواطنين الذين لا تتوافر لديهم شروط صرف منحة 500جنية، ويتم حذف هذه الأسماء خاصة الأشخاص أصحاب الأملاك والأراضي الزراعية وجميع الأشخاص الذين يحصلون على المعاش أو المنح التأمينية.

موعد صرف منحة العمالة غير المنتظمة 2020 الدفعة الرابعة manpower المستفيدين من منحة وزارة القوى العاملة

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

وزارة القوى العاملة منحة العمالة غير المنتظمة 2020 صرف منحة العمالة العمالة غير المنتظمه العمالة غير المنتظمة 2020 الدفعة الرابعة

أخبار تهمك

عاجل - طرد نجمي الأهلي والزمالك بعد نهاية مباراة دوري أبطال إفريقيا

منذ حوالي 15 ساعة

حسين الشحات يكشف كواليس طرده بعد نهائي إفريقيا

منذ حوالي 15 ساعة

عاجل.. استبعاد حسام عاشور من قائمة الاتحاد السكندري ضد الأهلي

منذ ساعة و 20 دقيقة

خبر سار لبرشلونة ضد أوساسونا

منذ أقل من ساعة

أول رد فعل من الزمالك بعد خسارة دوري أبطال أفريقيا

منذ حوالي 13 ساعة

أستاذ علم أوبئة يُفجر مفاجأة عن موعد انتهاء كورونا (فيديو)

منذ حوالي 4 ساعات

نجم الزمالك يسخر من مستوى مروان محسن

منذ حوالي 7 ساعات

بيراميدز يعلن ضم حمادة الفيل في صفقة انتقال حر

منذ حوالي 3 ساعات

تعرف على مكافآت فوز لاعبي الأهلي بدوري أبطال إفريقيا

منذ ثلث ساعة

نجم الأهلي ينتقد موسيماني بعد التتويج بلقب إفريقيا

منذ حوالي 11 ساعة

ميسي يبلغ لابورتا بقراره المصيري

منذ ساعتين و 40 دقيقة

عاجل - موسيماني يُعلن تشكيل الأهلي لمواجهة الزمالك في نهائي إفريقيا

منذ حوالي 19 ساعة

عاجل.. بشرى سارة لبرشلونة قبل موقعة أوساسونا

منذ أقل من ساعتين

ثلاثي الأهلي ونجم الزمالك الأبرز.. الاتحاد السكندري يحسم 5 صفقات قوية استعدادًا للموسم الجديد

منذ أقل من ساعتين

خاص- حقيقة استقالة طبيب الأهلي من منصبه عقب الفوز بدوري الأبطال

منذ أقل من ساعتين

عقوبة نارية على نجم الزمالك بسبب نهائي القرن

منذ ساعة و 10 دقيقة

موضوعات متعلقة

(الان/now) استعلم عن موعد صرف منحة العمالة الغير منتظمة الدفعة الثالثة بالرقم القومي عبر موقع وزارة القوى العاملة manpower.gov.eg

قريبا صرف منحة العمالة غير المنتظمة.. رابط الاستعلام عن منحة العمالة غير المنتظمة الدفعة الثالثة 2020

رابط موقع القوى العاملة منحة الـ 500 جنيه manpower.gov.eg | هنا خطوات الاستعلام عن دعمك

وزارة القوى العاملة تحديد موعد صرف منحة 500 للعمالة الغير منتظمة الدفعة الرابعة من شهر أكتوبر 2020

وزارة القوى العاملة تحديد موعد صرف منحة 500 للعمالة الغير منتظمة الدفعة الرابعة من شهر أكتوبر 2020

موعد صرف منحة الـ 500 جنيه للعمالة غير المنتظمة عبر هذا الرابط manpower | الدفعة الرابعة

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
01:58 م

عقوبة نارية على نجم الزمالك بسبب نهائي القرن

أستاذ علم أوبئة يُفجر مفاجأة عن موعد انتهاء كورونا (فيديو)

10:56 ص

خاص- حقيقة استقالة طبيب الأهلي من منصبه عقب الفوز بدوري الأبطال

01:26 م

بيراميدز يعلن ضم حمادة الفيل في صفقة انتقال حر

12:03 م

عاجل.. استبعاد حسام عاشور من قائمة الاتحاد السكندري ضد الأهلي

01:48 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: كيف تدخل الطبقة المتوسطة العاصمة الإدارية الجديدة؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (6) | نساء فى حياة الزعيم

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 19 | محمود المصرى.. رحلة «محمد الفايد» التى حلت عقدة «رأفت الهجان»