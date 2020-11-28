



موعد صرف منحة العمالة غير المنتظمة 2020 الدفعة الرابعة manpower المستفيدين من منحة وزارة القوى العاملة





موعد صرف منحة العمالة غير المنتظمة إزداد البحث في الفترة الأخيرة من قبل المواطنين بالبحث عن موعد صرف الدفعة الرابعة، والتي يتم تقديمها للمواطنين في ظل الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد ويبلغ قيمة المنحة المقدمة 500 جنية، يتم صرفها لمدة ثلاثة أشهر حتى نهاية هذا العام، حيث أعلنت قبل ذلك وزارة القوى العاملة عن إمكانية التقديم للحصول على هذه المنحة وذلك كان في شهر أكتوبر الماضي وتم التقديم من 7 مليون مواطن على مستوى جميع المحافظات.





موعد صرف منحة العمالة غير المنتظمة

قد أعلنت وزارة القوى العاملة أنه سوف يتم البدأ في نشر وصرف منحة العمالة غير المنتظمة الدفعة الرابعة بدءا من الأسبوع القادم؛ حيث يتم في الوقت الحالي مراجعة الطلبات وفرزها بشكل جيد حتى يتمكن الأشخاص المستحقين الاستفادة من هذه المنحة ومراجعة جميع الأشخاص الذين تنطبق عليهم الشروط المحددة للاستفادة من هذه المنحة.





استعلام عن صرف منحة العمالة غير المنتظمة

عند الانتهاء بشكل رسمي من مراجعة جميع الطلبات الخاصة منحة القوى العاملة المستحقين سوف يتم ارسال رسائل عبر الهواتف المحمولة، قبل صرف المنحة بيوم واحد للاستفادة منها، ويتم تحديد الموعد واليوم والمكان الذي ينبغي عليها الذهاب إليه لاستلام هذه المنحة في الحصول على الأموال من المواطنين.





شروط صرف منحة 500 جنية

وزير القوى العاملة محمد سعفان أكد أن جميع المواطنين الذين لا تتوافر لديهم شروط صرف منحة 500جنية، ويتم حذف هذه الأسماء خاصة الأشخاص أصحاب الأملاك والأراضي الزراعية وجميع الأشخاص الذين يحصلون على المعاش أو المنح التأمينية.



